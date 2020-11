Door de toegenomen onzekerheid in de Verenigde Staten en Europa stond de goud- en zilverprijs onder druk, maar dat was maar tijdelijk.

De goudprijs zit sinds de top van augustus (2075 dollar) in een consolidatiefase, waarbij het vorige hoogtepunt uit 2011 (1920 dollar) eerst als steunniveau fungeerde, maar dan een technische weerstand werd. Zilver maakte eerst een gigantische sprong richting 30 dollar per troy ounce en corrigeerde sinds augustus met ongeveer een vijfde.Een van de onzekerheden gaat over de nieuwe monetaire en fiscale stimuli. In de Verenigde Staten wordt daar pas door de nieuwe president werk van gemaakt. De financiële markten hadden op snellere actie gehoopt nu ook in de VS een nieuwe virusopstoot dreigt. De impact van de dominante politieke stroming op goud is een dubbeltje op zijn kant. Met de Democraten is de kans op een nieuwe lockdown groter, wat op korte termijn slecht zou zijn voor de economie. Anderzijds zal de partij van Joe Biden wel sneller geneigd zijn meer stimuli door te voeren. Het grootste gevaar zit bij een gecontesteerde verkiezingsuitslag waarbij de overwinning voor de rechtbank zal worden uitgevochten, met nog meer onzekerheid tot gevolg. In Europa is de kans op een dubbele economische dip erg hoog nu na een herstel in het derde kwartaal nieuwe lockdowns worden ingevoerd. Voorlopig profiteert enkel de dollar van de toegenomen onzekerheid. Dat was in maart ook het geval met een scherpe klim van de Amerikaanse munt gedurende een tweetal weken. Maar eind vorige week namen de goud- en zilverprijs over.Los van de korte termijn blijven de goede vooruitzichten voor goud en zilver ongewijzigd. De aanhoudende stimulerende monetaire en fiscale politiek van overheden staat garant voor een oplopende schuldengroei waarbij steeds meer nieuw geld tegenover steeds minder reële activa staat. Dat werkt op termijn inflatoir, maar net door de hoge schuldpositie is het stijgingspotentieel van de rente beperkt. Dat garandeert een aanhoudend negatieve reële rente, wat de aantrekkingskracht van goud en zilver doet toenemen. Wie niet in fysiek metaal wenst te investeren, kan een fysieke tracker kopen. Bij goud kan dat bijvoorbeeld de Gold Bullion Securities ETF zijn die op verschillende Europese beurzen noteert in verschillende valuta. De variant op Euronext Parijs noteert in euro met tickersymbool GBS. In het geval van zilver is de WisdomTree Physical Silver (PHAG op Euronext Amsterdam) een goede keuze.