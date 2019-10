De basismetalen hebben het niet onder de markt dit jaar. Eén basismetaal gaat dapper tegen de trend in: nikkel.

Sinds het uitbreken van de handelsoorlog is de LMEX-index van zes basismetalen met 20 procent gezakt. De groeimotor van de Chinese economie sputtert, maar ook in Europa en in de Verenigde Staten daalt de activiteit in de verwerkende industrie.

...