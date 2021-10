Het aandeel van Solaris Resources viel de jongste tijd met ruim 25 procent terug tot 11 Canadese dollar. Is het een goed idee om mijn forse winst te verzilveren?

Het nog jonge beursparcours van het Canadese koperexploratiebedrijf Solaris Resources is fenomenaal. Het bedrijf is beursgenoteerd sinds juli 2020 op de Venture Exchange van Toronto, en promoveerde in februari naar de Toronto Stock Exchange. De voorlopige piekkoers van 15,2 Canadese dollar op 6 augustus betekende een vertienvoudiging tegenover de prijs bij de beursgang. Hoewel Solaris zes projecten in portefeuille heeft, draait alles rond het Warintza-koperproject in het zuidoosten van Ecuador. Een eerste, beperkt exploratieprogramma in Warintza Central leverde een resourceschatting (nog niet bewezen grondstoffenreserves) op van 126 miljoen ton ertsmateriaal met 0,7 procent koperequivalent (0,56% koper). Daarmee ligt de gemiddelde ertsgraad (het gehalte aan metaal in het erts) er dubbel zo hoog als gemiddeld bij recente koperprojecten. Vorig jaar begon Solaris een volledig gefinancierd, agressief boorprogramma, met een dubbel doel: de resource van Warintza Central uitbreiden tot 1 miljard ton ertsmateriaal en ontdekkingen aantonen in nieuwe gebieden. Op beide fronten scoorde het. De belangrijke update van de resourceschatting van Warintza Central volgt in het vierde kwartaal. In februari boekte Solaris een eerste sterk boorresultaat in Warintza West, en in juli en vorige week volgden belangrijke ontdekkingen in Warintza East. Dat laatste gebied is mogelijk zelfs rechtstreeks verbonden met Central. Solaris boort ook in twee andere gebieden (Yawi en El Trinche). Cruciaal is dat de in mei verkozen president, Guillermo Lasso, het mijnbouwvriendelijke wettelijke kader van Ecuador nog zal versterken. Dat staat in schril contrast met de ontwikkelingen in Chili en Peru, die samen goed zijn voor 40 procent van de wereldwijde koperproductie. Insiders bezitten 66 procent van de aandelen. De helft daarvan is in handen van Richard Warke, de topman van de Augusta Group, die een fantastische reputatie opbouwde door de voorbije tien jaar vier exploratiebedrijven te verkopen voor een gezamenlijke meerwaarde van 4,5 miljard Canadese dollar. De Canadese grondstoffenlegende en voorzitter van Equinox Gold (waar hij met 17% de tweede grootste aandeelhouder is) Ross Beaty bezit 4 procent, en gaf onlangs aan dat hij verwacht dat Solaris in de nabije toekomst een niet te weerstaan overnamebod zal krijgen. De vooruitzichten voor koper als onmisbare grondstof voor de wereldwijde elektrificatie zijn zeer gunstig. De mijnbouwmajors BHP en Rio Tinto willen investeren in nieuwe koperprojecten, en Warintza lijkt uit te groeien tot het meest aantrekkelijke koperproject dat nog niet in handen is van een grote speler. We zien de recente terugval als een ultieme koopkans voor wie nog geen positie heeft. Het kan sneller gaan, maar we mikken op een verkoop voor eind 2022. Een bod tussen 17 en 20 Canadese dollar per aandeel lijkt ons realistisch. Bij een eventuele biedstrijd kan dat nog een stuk hoger worden. Uiteraard is dit een aandeel met een bovengemiddeld risico (rating 1C).