Terugblik op 2021

De Noorse kroon werd in 2021 iets meer dan 3 procent duurder tegenover de euro. Eind oktober werd het hoogtepunt van het jaar bereikt op 9,68 Noorse kroon. Vandaag is een euro ongeveer 10,2 Noorse kroon waard. Het is een aanzienlijke waardedaling in een paar maanden. Maar op langere termijn stelt de daling weinig voor. De waarde vandaag is 13 procent lager dan vijf jaar geleden en zelfs 40 procent lager dan midden 2012. Nochtans is er met de Noorse economie weinig of niets mis. De inkomsten uit olie en gas zijn nog altijd enorm, maar er ontstaat steeds meer kritiek op het beleid. Enerzijds roepen veel Noren op om de natuur en het klimaat te beschermen. Anderzijds zou Noorwegen geen zulke financiële reserves en hoge levensstandaard hebben zonder die vervuilende industrie.Noorwegen heeft als een van de eerste westerse landen de rente al verhoogd van 0 naar 0,25 procent. Maar dat is nog maar een begin. Tegen eind 2022 kan de rente worden opgetrokken tot 1,25 procent. De groeiprognoses worden verhoogd. In 2022 wordt een economische groei van 4,5 procent verwacht. Norges Bank denkt dat de toegenomen bedrijvigheid en de stijgende loongroei in de toekomst zullen bijdragen aan een stijging van de onderliggende inflatie.Noorse overheidsobligaties op vijf jaar bieden nog altijd een hoger rendement dan die in euro. Bovendien heeft Noorwegen nog altijd een AAA-rating. Het land heeft een reservefonds met een marktwaarde van meer dan 12.000 miljard Noorse kroon. De onzekerheid over de waarde van de Noorse kroon hangt samen met het aantal renteverhogingen die er in 2022 zullen zijn, drie of vier. Maar dat de munt voldoende stabiliteit zal bieden voor beleggers staat zo goed als vast.