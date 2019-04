In tegenstelling tot u verkocht ik mijn Nyrstar-aandelen nog niet. Heeft het nog zin mijn positie aan te houden na de aankondiging van het herfinancieringsplan vorige week?

Het was enkele maanden wachten op nieuws over het herfinancieringsplan van het noodlijdende Nyrstar. De winstwaarschuwing van 20 september 2018, nauwelijks enkele weken na een relatief optimistische boodschap in het halfjaarrapport, knakte het broze beleggersvertrouwen definitief. De melding eind november dat Nyrstar aan een nieuwe handelskredietfaciliteit van liefst 650 miljoen dollar werkte met zijn hoofdaandeelhouder Trafigura, bewees dat het water aan de lippen stond. Die noodkredietlijn werd in december opgestart en was op 15 februari bijna volledig (voor 615 miljoen dollar) opgenomen.

...