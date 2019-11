De beursgang van Saudi Aramco zet ruwe olie opnieuw in de spotlights.

De kogel is door de kerk. Saudi Aramco heeft de procedure opgestart voor de langverwachte en al een aantal keer uitgestelde beursgang van de grootste oliemaatschappij ter wereld. Dat zet ruwe olie opnieuw in de spotlights. De olieprijs zit tussen 55 tot 65 dollar voor Brent en ongeveer 5 dollar minder voor de Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI). Die vork werd kortstondig doorbroken na de aanslagen op enkele olie-installaties in Saudi-Arabië, maar er volgde snel een terugval.

