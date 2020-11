De olieprijs noteert sinds deze zomer in een relatief brede prijsvork van 35 tot 45 dollar. Begin november dook hij nog naar de onderkant van de vork, maar onlangs werd de kaap van 40 dollar weer gerond.

Twee tegengestelde krachten houden elkaar voorlopig in evenwicht. Enerzijds dalen door de coronapandemie wereldwijd de economische groei en de vraag naar energie. Anderzijds is er de hoop dat vaccins voor een snelle normalisatie van het economische leven zullen zorgen. Na de eerste coronagolf van dit voorjaar nam het optimisme over de oliemarkt snel toe, wat resulteerde in stevige prijsstijgingen vanaf mei. Maar het herstel van de vraag verliep minder snel dan verhoopt. De OPEC gaat ervan uit dat de vraag naar ruwe olie over 2020 daalt met 9,8 miljoen vaten per dag. Het kartel is ook minder optimistisch over de kracht van het herstel volgend jaar. Voor 2021 mikt het nu op een groei van de vraag met 6,2 miljoen vaten per dag. Zo ligt de hoeveelheid ruwe olie in vlottende opslag (tankers) de helft boven het vierjaarsgemiddelde. Tegelijk nemen ook de meeste raffinaderijen minder ruwe olie af, omdat de marges te klein zijn. Dat heeft ook gevolgen aan de productiezijde. Het aantal operationele boorplatformen bereikte wereldwijd een dieptepunt in oktober. De leden van het kartel OPEC+ (met onder meer Rusland) hebben hun gezamenlijke output vrijwillig verlaagd met 7,7 miljoen vaten. In de overeenkomst was voorzien dat de productie vanaf 1 januari weer met 2 miljoen vaten zou toenemen. Voor een beslissing is het wachten op de OPEC-samenkomst van 30 november. Het meest waarschijnlijke scenario is dat de olieprijs voorlopig binnen de huidige tradingrange blijft, maar we verwachten vroeg of laat toch een uitbraak naar boven.Via trackers of ETF's in olie investeren is niet voor elk type belegger een goed idee. Dat werd dit voorjaar duidelijk, toen de prijs van het eerstvolgende olietermijncontract (WTI) onder nul dook, en de trackers meesleurde die een hoge blootstelling hadden aan dat contract. Een olie-ETF kopen, er een jaar niet meer naar omkijken en hopen dat de olieprijs en de tracker dan hoger zullen staan, is niet de meest verstandige optie. Trackers en ook hefboomproducten moeten van nabij worden opgevolgd, om negatieve verrassingen te vermijden. Een veiliger optie is aandelen van bedrijven als AkerBP, BP, Royal Dutch Shell of Total, die niet duur zijn en ook een aantrekkelijk rendement opleveren.