De prijs van een vat ruwe olie flirt met de kaap van 125 dollar. Uitgedrukt in Amerikaanse munt zit de olieprijs daarmee nog bijna 20 procent onder het recordniveau uit 2008. In veel andere valuta noteert olie nu al op een hoogtepunt, onder meer in euro en in Japanse yen.

Hetze

Intussen wordt de prijscurve van de termijncontracten steeds steiler, met een oplopend verschil tussen het lopende en het volgende termijncontract. Deze backwardation is een indicatie van fysieke schaarste. Investeringen in fossiele brandstoffen werden het voorbije decennium gedemoniseerd. De schaarste aan de aanbodzijde is daarvan een direct gevolg. De ESG-regels beletten dat institutionelen vers investeringskapitaal in de sector pompten. Daardoor stonden ook de grote energiebedrijven niet te springen om zware investeringen te doen in extra productiecapaciteit. Deze afloop zat er hoe dan ook aan te komen, maar de oorlog in Oekraïne heeft de onvermijdelijke uitkomst vervroegd.De kans is groot dat we nog enige tijd hoge olieprijzen zullen kennen. De productiecapaciteit blijft namelijk heel beperkt. OPEC+, het oliekartel aangevuld met dertien andere producenten (waaronder Rusland), besliste eerder deze maand de productiequota met 648.000 vaten per dag op te trekken. Dat is hoger dan de 432.000 vaten per dag die er tot nu maandelijks bijkwamen. Dat zet weinig zoden aan de dijk omdat deze quota om uiteenlopende redenen niet gehaald worden. Wat telt voor het marktevenwicht, is de effectieve productie. De minister van Olie van de Verenigde Arabische Emiraten bevestigde het tekort aan reservecapaciteit.In de Verenigde Staten ligt de voorraad ruwe olie momenteel 15 procent onder het vijfjarige gemiddelde. De brandstofvoorraden waren in negen jaar niet meer zo laag. Tegelijk bevinden de Amerikaanse strategische petroleumvoorraden (SPR) zich op het laagste peil sinds 1987.Het aanbodtekort wordt binnenkort nog scherper gesteld zodra de Chinese economie weer op volle toeren draait. Door de lockdowns in enkele grote steden daalde de consumptie en de verwerking van ruwe olie de voorbije maanden sterk. Maar de lockdowns worden stilaan opgeheven en in mei steeg de Chinese uitvoer al met 16,9 procent op jaarbasis, wat op een aantrekkende economische activiteit wijst. Een forse daling van de olieprijs zit er voorlopig dus niet aan te komen.