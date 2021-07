Beleggers die long willen gaan op ruwe olie, moeten in het achterhoofd houden dat de huidige schaarste aan de aanbodzijde voor een stuk kunstmatig is.

Olie en aanverwante producten waren een van de sterkst presterende grondstoffen in de eerste jaarhelft. De prijs van een vat ruwe olie klom naar het hoogste niveau in 2,5 jaar. In het voorjaar van 2020 noteerde het termijncontract van mei even meer dan 30 dollar onder nul. Iets meer dan een jaar later kostte een vat 77 dollar.

...

Olie en aanverwante producten waren een van de sterkst presterende grondstoffen in de eerste jaarhelft. De prijs van een vat ruwe olie klom naar het hoogste niveau in 2,5 jaar. In het voorjaar van 2020 noteerde het termijncontract van mei even meer dan 30 dollar onder nul. Iets meer dan een jaar later kostte een vat 77 dollar.OPEC+ past de productiequota periodiek aan naargelang de verwachte vraag. Momenteel bedraagt de productievermindering nog 5,8 miljoen vaten in vergelijking met voor de coronapandemie. Maar door de aangehouden prijsstijgingen komen er stilaan barsten in het OPEC+-pantser. De Verenigde Arabische Emiraten, die de voorbije jaren tegen de trend fors hebben geïnvesteerd in nieuwe productiecapaciteit, zouden graag meer ruwe olie produceren. Ook in Rusland, dat kreunt onder de westerse sancties, gaan stemmen op voor meer olie-inkomsten en een hogere output. Er kwam een akkoord waarbij de output elke maand met 400.000 vaten wordt verhoogd. Op die manier zou de productie tegen september 2022 weer genormaliseerd zijn. Een blijvende klim van de energieprijzen dreigt de prille economische groei te ontregelen en daar zijn ook de producenten niet bij gebaat. Anderzijds moet er ook discipline aan de aanbodzijde blijven, want zonder afspraken dreigt er al snel weer overcapaciteit. OPEC rekent voor dit jaar op een groei van de vraag met 6,6 miljoen vaten per dag, volgend jaar afnemend naar 3,3 miljoen vaten per dag. Het Internationaal Energieagentschap is iets voorzichtiger en rekent op respectievelijk 5,4 en 3 miljoen.Op korte termijn zijn de energiemarkten kwetsbaar voor een correctie. Het aantal speculatieve longposities op de termijnmarkten ligt erg hoog. Beleggers die long willen gaan op ruwe olie, moeten ook in het achterhoofd houden dat de huidige schaarste aan de aanbodzijde voor een stuk kunstmatig is. Zowel de OPEC+-leden als de andere aanbieders hebben nog veel reservecapaciteit beschikbaar. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten is het aantal operationele boorplatformen sinds het dieptepunt van oktober vorig jaar ruim verdubbeld. Na die correctie zijn de langetermijnvooruitzichten weer goed. Er werd de voorbije jaren heel weinig geïnvesteerd in exploratie. Tegelijk groeit de globale vraag naar energie sneller dan de productiecapaciteit van hernieuwbare energie. Dat betekent dat fossiele brandstoffen tijdens de energietransitie nodig zullen blijven.