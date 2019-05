We vinden moeilijk een verklaring voor de koersopstoot van het aandeel Telenet sinds februari. We betwijfelen dat Telenet het huidige koersniveau kan vasthouden en pleiten voor callopties op het aandeel.

Telenet haalde in het derde kwartaal 2 procent minder omzet. Het wijst enkele boosdoeners met de vinger. Zo daalde de verkoop van mobiele telefoons, werkt de wetgever tegen en worden over het algemeen minder diensten verkocht. De cijfers worden wel wat opgesmukt door een prijsverhoging in juli vorig jaar. Bovendien werd bespaard op onder meer marketingkosten.

...