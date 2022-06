Wij denken Nvidia al te zwaar is afgestraft. Als het beurssentiment wat gunstiger wordt, kunnen de topaandelen uit de technologiesector snel herstellen.

De stijgende rente en vooral de schrik dat die dit jaar nog meer zal toenemen, doet de koers van erg veel aandelen zakken. Vooral technologieaandelen zitten in de hoek waar de klappen vallen. Ze worden erg rentegevoelig genoemd. In de aandelenkoers zitten vaak winst verdisconteerd die pas over enkele jaren zal worden gerealiseerd. Nu moet die verrekening gebeuren tegen een hogere rente.

De koers van Nvidia viel de voorbije twaalf maanden terug met 13 procent. Gaan we twee jaar terug, dan blijft er nog steeds een stijging van 75 procent over. Vandaag, ondanks de forse dalingen van de voorbije weken, is het aandeel Nvidia zelfs nog een onwaarschijnlijke 5.000 procent meer waar dan tien jaar geleden. Op 18 juni 2012 kon het aandeel worden gekocht voor nauwelijks 3 dollar. Vandaag is het 156 dollar waard. Uiteraard hebben beleggers die het in november 2021 hebben gekocht tegen 340 dollar daar weinig boodschap aan.Wij denken dat de koers van Nvidia al te zwaar is afgestraft. Als het beurssentiment wat gunstiger wordt, kunnen de topaandelen uit de technologiesector snel herstellen. Nvidia zal daar bij zijn. De fundamenten van de topper blijven heel stevig. Het bedrijf staat op de eerste rij om te profiteren van de nieuwste en veelbelovende trends, namelijk cloudcomputing, artificiële intelligentie en het metaverse.Schrijf de put november Nvidia met uitoefenprijs 160 dollar @ 25,25 dollarMet dit geschreven contract kunt u profiteren van een koersstijging zonder dat u direct een investering moet doen. Als de koers van Nvidia een sprintje trekt van 2,5 procent en dat aanhoudt tot 18 november, dan is de premie van 25,25 dollar binnen. Als het niet mag zijn en de stemming op de beurs blijft negatief, dan kopen we de aandelen en we betalen er slechts 134,75 dollar voor. Dat is 15 procent lager dan de huidige beurskoers.Koop de call december Nvidia met uitoefenprijs 180 dollar @ 16,72 dollarDit contract is relatief ver out the money. De aandelenkoers moet stijgen met 15 procent eer er intrinsieke waarde in de premie sluipt. Dat is echter minder dan het lijkt. Bedenk dat het aandeel begin juni nog 195 dollar waard was. Als de stemming op de beurzen omslaat, kan het er hevig aan toe gaan bij Nvidia. De eerste weerstand van enig belang wacht pas op 221 dollar. Tegen die koers is deze call intrinsiek al 41 dollar waard. We hebben tijd gekocht tot 16 december. Het kan een mooi, vroeg kerstcadeau worden.