Opnieuw schuim bij AB InBev

Voor de recentste constructie (geschreven put) kwam de heropleving van de aandelenkoers van AB InBev net te laat. We moesten de aandelen opnemen tegen 83 euro. Dat is allerminst een ramp, aangezien veel experts een koersdoel van 100 euro en meer in het vooruitzicht stellen. De geschreven call december met uitoefenprijs 90 euro was wel een schot in de roos. De premie van 1,82 euro is volledig binnen.

...