Onze strategie in te spelen op een daling van het aandeel Netflix loont. We verwachten dat de koers nog lager gaat en spelen daar voort op in.

Enkele maanden geleden gingen we resoluut à la baisse op het aandeel Netflix. We schreven de call november met uitoefenprijs 310 dollar. De prijs van calls was toen relatief hoog. We ontvingen dan ook de mooie premie van 25,72 dollar. Zoals het er nu naar uitziet, is dat bedrag binnen. De call noteert tegen een symbolische koers (0,40 dollar). We stellen voor gewoon nog wat af te wachten. De waarde van de optie gaat wellicht naar nul. De volle winst is dan binnen.

...