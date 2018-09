Optiecombinaties op Cisco Systems

Cisco Systems heeft de analisten alweer verbaasd. In het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar bedroeg de aangepaste winst 0,70 dollar per aandeel, tegenover 0,61 dollar vorig jaar. De meeste analisten hadden gerekend op 0,69 dollar per aandeel. Ook de omzet was hoger dan de meeste schattingen: die steeg van 12,1 miljard dollar in het vierde kwartaal vorig jaar naar 12,8 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. Analisten verwachtten slechts 12,77 miljard dollar. Op ...