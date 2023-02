Het aandeel van Bayer is om meer dan één reden een koopje. Met opties mikken we op een koersopstoot.

Het aandeel van Bayer is om meer dan één reden een koopje. Het kost nauwelijks 7 keer de jaarwinst en 1,4 keer de boekwaarde. Het geschatte dividendrendement bedraagt 4 procent en de vooruitzichten zijn veelbelovend. Daarom zit het aandeel sinds deze week in de voorbeeldportefeuille van Inside Beleggen. We mikken met opties op een koersopstoot.De grootste aandeelhouder van Bayer, Fonds Union, is ontevreden over het gebrek aan initiatief bij het topmanagement. Er bestaat wat ongenoegen omdat Bayer de voorbije jaren slechts matig presteerde op de beurs. Vijf jaar geleden was het aandeel nog 45 procent duurder. De overname van Monsanto heeft veel geld gekost en de integratie ervan liep niet van een leien dakje. Bovendien hebben de schadeclaims voor de kankerverwekkende onkruidverdelger Roundup handenvol geld gekost. Maar intussen is er veel ten goede gekeerd. Dat zal zich vertalen in stevige resultaten die op 28 februari worden bekendgemaakt. We schrijven dus met volle moed een put.Schrijf de put Bayer juni met uitoefenprijs 65,00 euro @ 10,33 euroWie deze put schrijft, incasseert onmiddellijk 1.033 euro (100 x 10,33). Dat is een prima premie. Puts zijn nog erg duur, omdat de aandelenkoers al jaren daalt. Maar momenteel raakt het aandeel technisch oververkocht. De trend wordt heel positief. Bij een terugval wacht steun rond 55 euro. We gaan er echter van uit dat de koers vanaf het huidige niveau zonder veel weerstand nog 10 procent hoger kan. Maar zelfs rond 60 euro moet er nog voldoende potentieel zijn om hogere regionen op te zoeken. Als de koers aan 65 euro raakt, is de premie definitief verworven.Koop de call september met uitoefenprijs 60,00 euro @ 3,06 euroOp 67,5 euro werd vorig jaar een dubbele top gevormd. Daar kan een stijging halt houden, maar dan heeft de koers er al een ritje van 20 procent op zitten. De premie zal tegen dan meer dan verdubbeld zijn, aangezien de intrinsieke waarde van deze call in dat geval al 7,5 euro bedraagt (67,5 - 60). Het zou een mooi resultaat zijn, maar als de beursstemming meezit voor Bayer, kan het nog hoger gaan.