Toen Ilham Kadri aan het begin van dit jaar het roer overnam bij Solvay, werd veel van haar verwacht. Misschien te veel. Kadri kon mooie adelbrieven voorleggen. Maar de strategie-update van enkele weken geleden bevatte geen echte versnelling van het transformatieproces. Zelfs wonderbazen of -bazinnen kunnen een multinational als Solvay niet in een handomdraai doen veranderen van koers.

Inside Beleggen begon deze zomer het aandeel weer actief op te volgen, toen het ongeveer 88 euro kostte. Dat was echt goedkoop tegen slechts 10 keer de verwachte jaarwinst en 0,9 keer de boekwaarde. Met zo'n cijfers was de Belgische chemietrots zowat de goedkoopste waarde uit de sector. Intussen is het aandeel flink hersteld, net als vrijwel alle cyclische aandelen. Maar de resultaten over het derde kwartaal bevatten ook geen verhoging van de jaarprognose, enkel ma...