Het aandeel Volkswagen verloor dit jaar al 40 procent van zijn waarde. Toch draait het bij de autobouwer helemaal niet vierkant. Porsche, een van de paradepaarden uit de groep, werd onlangs succesvol naar de beurs gebracht.

Volkswagen zet massaal in op de elektrificatie. Binnen enkele jaren wil het de grootste zijn in dat segment. Momenteel werken echter enkele factoren de groei tegen. Door de aanhoudende koersdalingen is het VW-aandeel erg goedkoop geworden. Het kost nog slechts vier keer de jaarwinst. Bovendien mogen aandeelhouders op een dividendrendement van meer dan 6 procent rekenen. We gingen enkele maanden geleden al à la hausse. We kochten de call maart 2023 met uitoefenprijs 240 euro. Het was misschien een beetje te vroeg, waardoor de premie gezakt is. Maar paniek is niet nodig. We kochten tijd tot 17 maart 2023. De geschreven put december met uitoefenprijs 200 euro behield zijn waarde. Nieuwkomers kunnen nu beter een put schrijven met een langere looptijd.Geschreven putSchrijf de put Volkswagen maart 2023 met uitoefenprijs 180,00 euro @ 13,35 euroHet klimaat blijft pessimistisch en dus zijn puts duur. Met dit contract profiteert u daarvan. Het is intrinsiek niets waard. U verkoopt dus wind. Zolang de aandelenkoers rond 180 euro blijft hangen of hoger gaat, zal de waarde verminderen tot ze nul wordt. De premie is dan verworven. Houdt de malaise aan en zakt de aandelenkoers terug, dan kan de schrijver aangewezen worden. Per aandeel zal dat dan 166,65 euro kosten (180-13,35). Dat is 8 procent onder de huidige beurskoers.Gekochte callKoop de call Volkswagen juni 2023 met uitoefenprijs 240,00 euro @ 4,15 euroOok voor deze gekochte call kopen we wat meer tijd, namelijk tot 16 juni 2023. Tegen dan hopen we dat de stemming op de beurzen gekeerd is. De technische analyse wijst op heel wat haussetrends. Rond 193 euro wacht een weerstand en daarna moet de koers door een barrière rond 215 euro. Maar in de wetenschap dat het aandeel nog geen jaar geleden van de hand ging voor 293 euro, is 240 euro of meer geen onmogelijk koersniveau tegen midden volgend jaar.