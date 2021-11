We zijn van mening dat de koers van Telenet een goede kans maakt om hoger te gaan.

Een tijdje geleden gingen we à la hausse op het aandeel Telenet. We maakten ons huiswerk en besloten dat de beurskoers hoger zou gaan. We stonden niet alleen met die mening. Vijftien van achttien financieel analisten die het aandeel volgen, gaven een koopaanbeveling. We boekten een gemengd resultaat tot nu toe, want de posities die we aangingen zijn nog niet afgesloten. Zoals we vaak constateren, is de kans op winst groter bij geschreven posities dan bij gekochte. De gekochte call decemb...

Een tijdje geleden gingen we à la hausse op het aandeel Telenet. We maakten ons huiswerk en besloten dat de beurskoers hoger zou gaan. We stonden niet alleen met die mening. Vijftien van achttien financieel analisten die het aandeel volgen, gaven een koopaanbeveling. We boekten een gemengd resultaat tot nu toe, want de posities die we aangingen zijn nog niet afgesloten. Zoals we vaak constateren, is de kans op winst groter bij geschreven posities dan bij gekochte. De gekochte call december met uitoefenprijs 34,00 euro heeft 1,15 euro gekost. De premie bedraagt nog 0,29 euro. Dat is voorlopig een beperkt verlies. De geschreven put december met uitoefenprijs 31,00 euro bracht 2,40 euro op. We zouden die positie kunnen sluiten tegen 1,3 euro, wat een winst van 1,10 euro per contract zou opleveren.We gunnen beide contracten nog wat tijd, want ook nu zijn we van mening dat de koers van Telenet een goede kans maakt om hoger te gaan. De eerste stap in de richting van een glasvezelnetwerk is genomen. Als dat is uitgerold, zal het tot extra groei leiden. Bovendien kan de overname van het Waalse Voo het aarzelende sentiment van de beurs ten aanzien van Telenet opkrikken. Intussen kost het aandeel 8,7 keer de winst. Dat cijfer ligt lager dan bij sectorgenoten. Er wordt een dividendrendement van meer dan 8 procent verwacht.Fundamenteel ziet de toekomst er positief uit, maar de technische analyse geeft overwegend baissesignalen. Dat geeft een ongemakkelijk gevoel, maar toch overwint bij Inside Beleggen het optimisme. We kopen een calloptie.Koop call januari 2022 met uitoefenprijs 33,00 euro @ 0,56 euroEr zijn weinig opties Telenet. Daardoor zijn de prijzen niet altijd representatief. Dit contract is zijn geld waard. De beurskoers moet stijgen tot 33,56 euro (33 + 0,56) vooraleer het contract winstgevend wordt. Het komt neer op een koersstijging van nauwelijks 4,5 procent. Dat is realistisch.Schrijf put januari 2022 met uitoefenprijs 35,00 euro @ 4,69 euroMet dit contract halen we direct de mooie premie van 4,69 euro binnen. We mogen die alleen houden als de koers iets meer dan 9 procent stijgt tegen 21 januari 2022. Rond 32,5 euro ligt een weerstand. Die moet het begeven en dan ligt de weg in eerste instantie open richting 35 euro. Bij een koersstijging tot 35 euro is de premie helemaal verworven. Zakt de koers, dan kopen we de aandelen tegen 30,31 euro (35 - 4,69). Dat is dicht tegen de laagste koers van de laatste twaalf maanden.