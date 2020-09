Wij denken dat aan de ongebreidelde hausse van het aandeel Nvidia weleens een einde kan komen.

Nvidia is een succesverhaal zoals er op de beurs niet veel geschreven worden. De koers is vandaag ongeveer 200 procent hoger dan een jaar geleden. Nauwelijks vijf jaar geleden was het aandeel te koop voor 23 dollar. Vandaag moet er meer dan 500 dollar voor worden neergeteld. Dat is een koersstijging van 2000 procent.Het hoeft niet gezegd dat Nvidia een erg duur aandeel is geworden. De koers-winstverhouding bedraagt meer dan 60. De verhouding tussen de koers en de boekwaarde bedraagt 22. Bij zulke ratio's duizelen traditionele beleggers. Maar Nvidia is geen traditioneel aandeel. De markt waarin het bedrijf actief is (games, cloudcomputing, enzovoort), explodeert al geruime tijd. Nvidia blijft ook niet op de lauweren rusten. Getuige de recente overname van Arm Holding waarmee Nvidia volledig de kaart trekt van de artificiële intelligentie.De overname van Arm Holding is ongetwijfeld een goede zaak voor Nvidia. De overname wordt voor meer dan de helft betaald in peperdure Nvidia-aandelen. Anderzijds zal de integratie van Arm Holding niet van een leien dakje lopen. Dat bedrijf leverde zijn producten aan alle klanten die er voor betaalden. De vraag is of ook Nvidia dat ook zal doen en of concurrenten voor de producten van Arm Holding dezelfde prijzen zullen moeten betalen. Het wordt ook betwijfeld of Nvidia de concurrenten zal voorzien van de laatste technologie. Wij denken dat aan de ongebreidelde hausse van het aandeel Nvidia weleens een einde kan komen.Schrijf de call Nvidia december 2020 met uitoefenprijs 510 dollar @ 61,70 dollarWie aandelen Nvidia bezit, kan overwegen calls te schrijven op de stukken. Met dit contract haalt u de premie van 6170 dollar (61,70 x 100) binnen. De aandelenkoers moet al met meer dan 12 procent stijgen, vooraleer de koper van de call er voordeel bij heeft u aan te wijzen. Mocht dat gebeuren, dan ontvangt u 571,70 dollar (510 + 61,70) per aandeel. Dat is dicht tegen de hoogste koers van het aandeel.Koop de put Nvidia januari 2021 met uitoefenprijs 480 dollar @ 47,50 dollarWie geen aandelen Nvidia bezit, kan toch inspelen op een verwachte correctie door de aankoop van putopties. Dit contract wordt winstgevend zodra de aandelenkoers zakt onder 432,5 dollar. Dat lijkt een forse klap, maar bedenk dat het nog maar van begin augustus geleden is dat het aandeel te koop was tegen 430 dollar. Het is nauwelijks te vatten dat de aandelenkoers begin maart slechts 200 dollar bedroeg. Tegen die prijs zou de optie tenminste 280 dollar waard zijn.