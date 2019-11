Overzicht optie-strategieën (deel 1)

Het einde van het jaar nadert en er is dit jaar veel gebeurd. Er waren grote schommelingen en dat is voor een optiebelegger doorgaans het belangrijkste. Hij kan geld verdienen in een stijgende én in een dalende markt.

Opportunistische beleggers gaven we de raad gebruik te maken van een appelflauwte bij Royal Dutch Shell om putopties te schrijven. We schreven de put december met uitoefenprijs 27 euro @ 2,56 euro.Momenteel kunnen we dit contract afsluiten tegen 0,81 euro.De winst van 175 euro (100 x 1,75) per contract steken we op zak. We kochten ook de call maart 2020 met uitoefenprijs 26 euro @ 0,65 euro. Vandaag kost dat contract al 1 euro. We hebben voldoende tijd gekocht om nog hogere koersen ...

