Overzicht optie-strategieën (deel 2)

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

Het einde van het jaar nadert en er is dit jaar veel gebeurd. Er waren grote schommelingen en dat is voor een optiebelegger doorgaans het belangrijkste. Hij kan geld verdienen in een stijgende én in een dalende markt.

Voorbeeldig waren de recentste cijfers van Kraft Heinz niet. Maar als de markt een catastrofe verwacht en het blijkt maar een ongevalletje, kan de stemming ten goede keren. Daarom zijn we à la hausse gegaan met een geschreven put maart 2020 met uitoefenprijs 37,50 dollar. We kregen daar 650 dollar (6,5 x 100) voor. Rond het niveau van de uitoefenprijs ligt een volgende weerstandszone. Mocht die het begeven, dan ligt de weg open naar hogere koersen. Dat is nog niet het geval.

