We sloten vorig jaar heel wat optiecontracten af. Hoe is het ermee gesteld?

Het aandeel AB InBev is nog niet hersteld van de coronaklap van vorig jaar. De koers is nog altijd 15 procent lager dan begin 2020. Cafés en restaurants, de grote afnemers van AB InBev, zijn dicht. Ook grote evenementen zijn verboden. We gingen daarom à la baisse op het aandeel met de geschreven call maart 2021 met een uitoefenprijs van 50 euro. We kregen daar 5,00 euro voor. Vandaag is dat contract 9 euro waard. We wachten af.

Wie geen aandelen AB InBev bezat, kon de put maart 2021 met een uitoefenprijs van 48 euro kopen voor 3,30 euro. Dat contract is nu nog de helft waard. We hebben nog drie maanden om te wachten op een nieuwe dip van de aandelenkoers.LVMH is topkwaliteit, maar tegen circa 17 keer de verwachte verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) van 2021 en 30 keer de verwachte winst van 2021 is het aandeel peperduur. Als luxemerk heeft LVMH veel last van de coronacrisis. Het sluiten van de horeca in Franse grootsteden remt de omzet gevoelig. Wie aandelen LVMH bezit, kon overwegen calls te schrijven, zoals de call maart 2021 met een uitoefenprijs van 420,00 euro. Die is heel wat duurder geworden. Maar er kan nog veel gebeuren. Ook de gekochte put maart 2021 met een uitoefenprijs van 400,00 euro staat in de min en is nog 5 euro waard. Wacht af.De groei van het aantal abonnees bij Netflix is in het derde kwartaal van dit jaar vertraagd. De toenemende concurrentie van andere streamingdiensten laat zich voelen. De groeivertraging zal de komende kwartalen wellicht doorzetten. We vonden het aandeel Netflix daarom te duur en gingen à la baisse met een geschreven call januari 2021 met een uitoefenprijs van 490 dollar. We ontvingen 40 dollar premie. Dat is nu ook nog de waarde van dat contract. De gekocht put januari 2021 met een uitoefenprijs van 460 dollar heeft 25,85 dollar gekost. De waarde is ongeveer gehalveerd. We zouden beide posities sluiten.We hebben de voorbije maanden met succes calls geschreven op het aandeel Melexis. Er rezen twijfels over het vierde kwartaal door de nieuwe lockdowns. Het aandeel was relatief duur geworden. Met een geschreven call januari 2021 met een uitoefenprijs van 68,00 euro proberen we de komende maanden overbruggen. We ontvingen 3,35 euro per contract. Bij een aandelenkoers die hoger is dan 68 euro, kunnen we worden uitgeoefend. We zullen dan 71,35 euro (68+3,35) per aandeel ontvangen. Calls schrijven op Melexis is alleen voorbehouden voor aandeelhouders van Melexis. Voor andere beleggers is het risico te groot.