Hoe staat het met onze optiecontracten op Barrick Gold, Barco, Alibaba, ArcelorMittal en AB InBev?

We staan al geruime tijd positief tegenover het aandeel Barrick Gold. De aandelenkoers maakt de laatste tijd jojo-bewegingen. Maar vroeg of laat zullen de fundamentals de bovenhand halen. We schreven de put januari 2022 met uitoefenprijs 22 dollar en kregen daar 3,20 dollar voor. Nu bedraagt de premie 3,03 dollar. We hebben een klein winstje, maar dat volstaat niet. We houden de positie aan. De gekochte call januari 2022 met uitoefenprijs 25 dollar kost nu 0,71 dollar. We kochten voldoende tijd om rustig af te wachten.Technisch zat het goed voor Barco toen we de put december met uitoefenprijs 24,00 euro schreven. We profiteerden ervan door ook de call december met uitoefenprijs 23,00 euro te kopen. Het was twee keer een schot in de roos. De geschreven put kan worden teruggekocht voor 2,35 euro. Dat is een mooie winst, maar het kan nog beter. De gekochte call werd meer dan dubbel zo duur. Wie nu verkoopt, incasseert 200 euro. De investering bedroeg 84 euro. Wacht nog wat af. De winst kan nog hoger.Met de sterke man achter Alibaba gaat het niet goed. Eerst verdween hij even van het toneel. Nu is Jack Ma oorverdovend stil. De langetermijnvooruitzichten blijven gunstig, maar er is kortetermijntwijfel door de impact van de Chinese overheid. Daardoor is de waarde van de gekochte call november 2021 met uitoefenprijs 320,00 dollar gezakt tot 2,07 dollar. Wacht nog wat af. Hetzelfde advies geldt voor de geschreven put oktober 2021 met uitoefenprijs 280,00 dollar die nu 55,59 dollar kost of 10 dollar meer dan bij het opzetten van de strategie. De koers van het aandeel ArcelorMittal staat dicht bij het hoogste niveau van het jaar. Met de gekochte call september met uitoefenprijs 24,00 euro gingen we ver out of the money zitten. De koers van Arcelor moest dus nog flink stijgen vooraleer dit contract in de winst zat. Dat gebeurde ook. De waarde van het contract ging bijna maal 3. Steek de winst op zak. Met de call december 2021 met uitoefenprijs 54 euro kochten we tijd tot 17 december bij AB InBev. We betaalden nog geen 3 euro, maar nu is dit contract 10 euro waard. Zo'n winst laten we niet graag liggen. U mag die nemen of toch al minstens uw inleg. Doorgaans doen drankaandelen het in de zomer ook nog goed. Deels zouden we dan ook durven af te wachten tot de winst nog toeneemt. We schreven tegelijk de put september met uitoefenprijs 52 euro en kregen er 6,25 euro voor. Dat contract kost nu nog een halve euro. We laten dit contract volledig waardeloos worden zodat we de volle premie opstrijken.