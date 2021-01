We sloten vorig jaar heel wat optiecontracten af. Hoe is het ermee gesteld?

Het vertrouwen in Miguel Patricio, de CEO van Kraft Heinz, is met de dag gegroeid. Zelfs rijkste Belg Alexandre Van Damme toonde met de aankoop van een pakket aandelen ter waarde van 421 miljoen dollar zijn vertrouwen. Ook na het koersherstel is het aandeel nog goedkoop. De koerswinstverhouding is nauwelijks 12. Het dividendrendement bedraagt ongeveer 4,5 procent.

...

Het vertrouwen in Miguel Patricio, de CEO van Kraft Heinz, is met de dag gegroeid. Zelfs rijkste Belg Alexandre Van Damme toonde met de aankoop van een pakket aandelen ter waarde van 421 miljoen dollar zijn vertrouwen. Ook na het koersherstel is het aandeel nog goedkoop. De koerswinstverhouding is nauwelijks 12. Het dividendrendement bedraagt ongeveer 4,5 procent.Met de call april 2021 met uitoefenprijs 32,50 dollar lieten we zien dat er weer veel vertrouwen is in de ketchupfabrikant. Dat contract is 2,5 dollar waard. Onze inzet is meer dan verdubbeld. Dat kan nog meer worden. We schreven ook de put april 2021 met uitoefenprijs 32,50 dollar en ontvingen daar 4,06 dollar voor. Dat contract is nog 1,50 dollar waard. We laten de winst verder oplopen.We rekenden ons rijk met het vooruitzicht op een koers van Boskalis rond de weerstand op 30 euro. De koers van Boskalis beweegt al geruime tijd binnen nauwe marges. Dat is een ideaal scenario voor optieschrijvers, omdat de premies hun tijdswaarde verliezen zolang de koers geen richting kiest.Door het schrijven de put juni met uitoefenprijs 21,00 euro haalden we een premie van 4,74 euro binnen. Nu is de waarde gezakt tot 1 euro. We denken dat het nog lager kan en laten de winst oplopen. We kochten ook de call juni 2021 met uitoefenprijs 21,00 euro en betaalden daar 0,80 euro voor. De premie bedraagt al 3,20 euro. Hier zouden we de winst veiligstellen.De koers van het aandeel Alibaba kreeg een knauw toen de beursintroductie van dochter Ant Group op het laatste moment werd afgeblazen. Het moederbedrijf Alibaba stoomt nog altijd in sneltreinvaart door. We gingen à la hausse op het aandeel met een geschreven put maart 2021 met uitoefenprijs 280,00 dollar. We kregen daar 23,50 dollar voor. De waarde van het contract is gestegen tot 47 dollar. Wacht af. We kochten ook de call april 2021 met uitoefenprijs 295,00 dollar en betaalden er 17,30 dollar voor. Ook dat contract staat in de min, maar we kochten voldoende tijd om te wachten.Wij dachten dat we het beste nog niet gezien hadden van ArcelorMittal. Daarom gaven we een koopaanbeveling. Onze optiestrategie bestond erin het aandeel niet rechtstreeks aan te kopen, maar een geschreven put maart 2021 met uitoefenprijs 18,00 euro uit te zetten. Dat leverde 2,67 euro op. Dat contract zakte tot nauwelijks 1 euro. Het kan nog meer opleveren. Voor de call juni 2021 met uitoefenprijs 20,00 euro betaalden we slechts 0,80 euro. Onze inleg ging maal 4. Laat de winst verder oplopen.