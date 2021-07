Hoe staat het met onze optiecontracten op Proximus, Danone, UCB, KBC, ING en Euronav?

Het koersverloop van het aandeel Proximus kent vooral laagtes. Door covid-19 waren de winkels maanden gesloten. Intussen zijn ze allemaal weer open. De aandelenkoers kan de komende maanden hoger. We gingen ervan uit dat het baissesentiment overdreven was. Intussen presteert de koers nog niet zoals verhoopt. De geschreven put september met uitoefenprijs 18,00 euro doet het wel naar behoren. We kregen er 2,75 euro voor. Vandaag bedraagt de premie nog 1,50 euro. Laat de winst nog wat stijgen. De gekochte call december met uitoefenprijs 20,00 euro werd iets goedkoper. Niets om ongerust over te zijn.Het rommelt bij Danone. Begin dit jaar kwam de activistische aandeelhouder Bluebell aan boord. De aandelenkoers steeg al bijna tien jaar tot eind 2019. Het voorlopig hoogtepunt was 80 euro eind september 2019. Dan keerde de trend. Sindsdien gaat het erg langzaam weer hoger, tot rond 60 euro. Technisch is de trend stijgend. We gingen à la hausse met een gekochte call december met uitoefenprijs 65,00 euro. Die staat lichtjes in het verlies. Maar we hebben nog wat tijd. De geschreven put september met uitoefenprijs 60,00 euro bracht 5 euro op en kan worden teruggekocht tegen 1,88 euro. We zouden de winst nemen. De vooruitzichten zijn goed voor UCB. Tegen 15 keer de verwachte winst van 2021 is het aandeel niet te duur. De kernproducten Cimzia, Vimpat, Briviact en Keppra zullen het goed blijven doen. De synthetische long call is winstgevend. De gekochte put heeft 1,65 euro gekost, maar de aandelen zijn 7 euro gestegen in waarde. De geschreven put september met uitoefenprijs 85,00 euro bracht 8,60 euro en kan afgesloten worden voor 1,96 euro. Neem die winst.KBC en ING zijn, ondanks de koersstijging van de voorbije maanden, nog altijd niet te duur. De gekochte call KBC december met uitoefenprijs 65,00 euro is wat gezakt in waarde. Geen reden tot paniek. De geschreven put ING december met uitoefenprijs 12,0 euro bracht 3,12 euro op en is nog 2,5 euro waard. De winst is te klein om al te verzilveren.De voorbije maanden stonden de tankertarieven onder druk. Toch is de koers van Euronav tussen december vorig jaar en eind maart dit jaar met meer dan 10 procent gestegen. Nadien ging de koers weer fors lager. De geschreven put december met uitoefenprijs 8,50 euro bracht 1,90 euro op. De positie kan worden gesloten tegen de helft van die prijs. Maar we zouden dat nog niet doen. Bij dit contract speelt de tijd in uw voordeel. Wacht rustig af en laat de winst oplopen.