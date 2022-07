Hoe staat het met onze optiecontracten op Unilever, UMG, Schlumberger, KBC en Engie?

Met de intrede van de activist Nelson Peltz kwam er een speculatief kantje aan het aandeel Unilever. De beurskoers was in enkele dagen sterk de hoogte in gegaan, maar de euforie was van korte duur. We gingen à la hausse, maar het bleek nog te vroeg. De geschreven put september 50 euro bracht 5,90 euro op. Wegens de koersdaling van het aandeel stijgt de premie tot 7,45 euro. Blijft de aandelenkoers tot 16 september onder 50 euro, dan moeten we de aandelen kopen. We betalen dan 50 euro min de premie van 5,90 euro of 44,10 euro. Dat is ongeveer de huidige beurskoers. De gekochte call december 55 euro heeft 0,66 euro gekost. De premie is sterkt gezakt tot 0,11 euro. We hebben nog tijd om af te wachten.Toen UMG in september vorig jaar naar de beurs trok, was het een waanzinnig succes. Intussen viel het aandeel ten prooi aan de beursgrillen. We zagen kansen om hausseposities in te nemen. De geschreven put juni 24 euro is afgelopen. De stukken zijn gekocht tegen 21,19 euro (24 - 2,81). Om de gekochte call september 25 euro af te schrijven is het nog wat te vroeg. Voor de premie van 1,93 euro hebben we tijd gekocht tot 16 september.De oliesector realiseert gigantische winsten. Maar de hoogste koersen zijn verleden tijd. Schlumberger zette de weg naar het dal in. De geschreven call januari 2023 met uitoefenprijs 45,00 dollar bracht 4,45 dollar op. Intussen kan die teruggekocht worden voor 2,71 dollar. Laat de winst nog wat oplopen. Ook de gekochte put augustus met uitoefenprijs 37,50 dollar was een schot in de roos. We betaalden 2,74 dollar en we kunnen verkopen tegen 3,07 dollar. Het kan nog meer worden.We kochten voor de helft van het budget aandelen KBC. We betalen de aankoop deels met de opbrengst van een geschreven call. We schrijven ook putopties voor het deel dat we nog niet kopen. De aandelen zijn in waarde gezakt. De geschreven call september met uitoefenprijs 82,00 euro bracht 3,45 euro op en is nu waardeloos. De geschreven put december met uitoefenprijs 75,00 euro leverde 6,30 euro op, maar kost nu 19,85 euro. De combinatie zit in het verlies, maar we panikeren nog niet.We dachten dat de koers van Engie tegen het einde van dit jaar weer zou klimmen naar hogere niveaus. De polemiek rond de kernuitstap in België zal Engie wellicht geen windeieren leggen. De geschreven put Engie september met uitoefenprijs 16,00 euro bracht 2,75 euro op. Vandaag is dat contract 1 euro meer waard. De gekochte call december met uitoefenprijs 15,00 euro heeft 0,52 euro gekost. Wegens de koersdaling is de waarde van dat contract ook wat gedaald. Maar omdat we tijd hebben gekocht, blijven we afwachten.