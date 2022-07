AB InBev is wellicht het meest aanbevolen Belgische aandeel van de voorbije jaren. Maar het heeft al vaak teleurgesteld. Ook wij zijn al enkele keren op het verkeerde been gezet. We hadden er alle vertrouwen in dat de koers zou stijgen, maar de voorbije twaalf maanden ging hij nog eens 15 procent lager. Het aandeel is nu de helft goedkoper dan vijf jaar geleden. Gelukkig werkten we met langlopende opties. We behouden het vertrouwen in onze twee posities. De gekochte call juni 2023 met uitoefenprijs 60 euro houdt goed sta...

AB InBev is wellicht het meest aanbevolen Belgische aandeel van de voorbije jaren. Maar het heeft al vaak teleurgesteld. Ook wij zijn al enkele keren op het verkeerde been gezet. We hadden er alle vertrouwen in dat de koers zou stijgen, maar de voorbije twaalf maanden ging hij nog eens 15 procent lager. Het aandeel is nu de helft goedkoper dan vijf jaar geleden. Gelukkig werkten we met langlopende opties. We behouden het vertrouwen in onze twee posities. De gekochte call juni 2023 met uitoefenprijs 60 euro houdt goed stand rond 2,80 euro. De geschreven put december 2023 met uitoefenprijs 52 euro zit zelfs lichtjes in de winst. Wacht rustig af.De koers van het aandeel Solvay, een van onze weinige multinationals, kreeg de vorige maanden een pandoering. Solvay is met zijn Russische joint venture Rusvinyl getroffen door de oorlog in Oekraïne. Beleggers stuurden het aandeel in twaalf maanden bijna een derde lager. We zagen er een opportuniteit in, maar gingen wat te vroeg à la hausse. De gekochte call december 2022 met uitoefenprijs 105,00 euro zakte fors in waarde. De geschreven put december 2022 met uitoefenprijs 100,00 euro werd een beetje duurder, maar net zoals bij de call hebben we nog een kleine zes maanden om op beterschap te wachten. Het grootste internetaandeel op de Europese markt, Prosus, zakte de voorbije twaalf maanden met 17 procent. Het is nog redelijk geprijsd: 20 keer de jaarwinst. Het dividendrendement is uiteraard weer toegenomen, tot naar schatting al 0,35 procent. De koers is sterk gestegen. We zijn dus blij dat we à la hausse gingen. De geschreven put december met uitoefenprijs 55,00 euro bracht 9,93 euro op. Hij is nog maar 4,9 euro waard. We denken dat de winst nog kan toenemen. De gekochte call maart 2023 met uitoefenprijs 60,00 euro kostte 5,03 euro en is nu al 12,22 euro waard. Er rest nog tijd om de winst te laten toenemen.Het aandeel JDE Peet's presteerde ondermaats sinds de beursgang, maar houdt de jongste maanden relatief goed stand. Eind februari maakt JDE Peet's behoorlijke resultaten bekend. De kernwinst steeg over het hele jaar met 2 procent. Belangrijker nog is de voorspelde "stabiele" winst voor 2022. De bedrijfskasstroom (ebitda) over 2021 en de omzet bleven iets boven de analistenverwachting. De sterk gestegen koffieprijs is nog niet voelbaar in de resultaten. Het aandeel is met 15 keer de winst per aandeel niet duur. We schreven de put december met uitoefenprijs 28,00 euro en maken al een mooie winst. De agressievere beleggers kochten de call maart 2023 met uitoefenprijs 30,00 euro. Ook dat contract werd duurder. We laten de winst rustig toenemen.