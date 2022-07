De Australische dollar is momenteel geen favoriete munt. Tegenover de Nieuw-Zeelandse dollar zouden we een afwachtende houding aannemen. En er bestaan voorlopig weinig goede argumenten om te beleggen in de Britse munt.

Australië kondigde in mei aan dat de rente voor het eerst in twaalf jaar moest stijgen met 25 basispunten, van 0,1 naar 0,35 procent. Maar het volstond niet. Begin juni ging de rente met 50 basispunten omhoog tot 0,85 procent. Die zelden geziene verhoging werd goedgepraat door de noodzaak om de inflatie in te perken. En het is nog niet gedaan. Gouverneur Philip Lowe laat verstaan dat de inflatie nog zal stijgen. Pas vanaf volgend jaar verwacht hij een terugval richting de doelstelling van 2 à 3 procent. Momenteel ligt de inflatie op 5,1 procent, het hoogste niveau in twintig jaar.

...

Australië kondigde in mei aan dat de rente voor het eerst in twaalf jaar moest stijgen met 25 basispunten, van 0,1 naar 0,35 procent. Maar het volstond niet. Begin juni ging de rente met 50 basispunten omhoog tot 0,85 procent. Die zelden geziene verhoging werd goedgepraat door de noodzaak om de inflatie in te perken. En het is nog niet gedaan. Gouverneur Philip Lowe laat verstaan dat de inflatie nog zal stijgen. Pas vanaf volgend jaar verwacht hij een terugval richting de doelstelling van 2 à 3 procent. Momenteel ligt de inflatie op 5,1 procent, het hoogste niveau in twintig jaar.Na de beslissing over de basisrente won de Australische tienjaarsrente 7 basispunten tot 3,55 procent. Normaal zou de Aussie daarvan moeten profiteren, maar meer dan een klein sprongetje maakte de munt niet. Experts stellen dat de Australische economie al te veel afhankelijk is van Chinese export. Aangezien het daar ook moeizaam gaat, aarzelen veel valutahandelaren. De Australische dollar is momenteel geen favoriete munt. De waarde beweegt al acht jaar binnen erg nauwe grenzen.De munt van Nieuw-Zeeland vertoont een gelijkaardig beeld als bij de buren in Australië. Al twintig jaar verloopt de grafiek in horizontale richting, enkele uitzonderingen niet te na gesproken. Maar de economie van beide landen gelijkt geenszins op elkaar. Nieuw-Zeeland is grotendeels afhankelijk van landbouw. Het is een van de grootste exporteurs van lams- en schapenvlees, zuivel en wol. Slechts een beperkt deel van de beroepsbevolking werkt in de agrarische sector, maar dat deel zorgt wel voor ongeveer de helft van de exportinkomsten.Vooral de werkgelegenheid baart zorgen. Er zijn bijna geen werkzoekenden en de regering beperkt de immigratie zodat ook van die kant geen heil te verwachten valt. Dat geeft een bijkomende inflatiedruk. De Reserve Bank of New Zeeland heeft al twee keer op korte termijn de rente met 50 basispunten verhoogd tot 2 procent. De inflatie stijgt te sterk, misschien zelfs tot 6 procent dit jaar. Vanaf volgend jaar is de druk van de ketel. Intussen zouden we een afwachtende houding aannemen tegenover deze munt.De waarde van het Britse pond daalt al tien jaar. De brexit heeft er geen goed aan gedaan. Begin 2002 betaalden de Britten 0,60 pond voor een euro. Vandaag is dat al 0,86 pond of 43 procent meer. De Bank of England verhoogde de rente al vier keer dit jaar, telkens met een kwart procent, tot 1,25 procent. Het zorgde telkens voor een opstootje, maar finaal en historisch gezien, is het pond een relatief zwakke munt.De economie van Groot Brittannië lijdt enorm onder de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne. Ze kan dit jaar nog met 3,6 procent groeien, maar volgend jaar valt de groei stil. De Britse inflatie stijgt wellicht met gemiddeld 8,8 procent en valt pas volgend jaar lichtjes terug tot 7,4 procent. Dat zou neerkomen op stagflatie, waarbij de economie niet meer groeit of zelfs achteruit gaat terwijl de inflatie hoog blijft. Er bestaan voorlopig weinig goede argumenten om te beleggen in de Britse munt.