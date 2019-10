De prijs van een troy ounce palladium bereikte eerder deze maand een record van 1700 dollar. Daarmee is palladium niet alleen het best presterende edelmetaal van 2019, maar met een klim van 33 procent ook de grondstof met het hoogste rendement tout court.

De timing van dit record is opmerkelijk tegen een achtergrond van een lagere industriële activiteit in alle belangrijke economische regio's, en dalende autoverkopen. Ongeveer 80 procent van alle palladium wordt door de autosector verbruikt in katalysatoren die ervoor moeten zorgen dat voertuigen de emissienormen halen. Maar de autoverkoop staat onder druk met een gemiddelde daling van 10 procent op jaarbasis.

