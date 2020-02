Het grillige koersverloop van het aandeel Tesla en de consequente daling van de koers van Renauld zijn ideaal voor optiebeleggers.

U kon hier al lezen dat het aandeel Tesla Motors een zegen is voor optiebeleggers. De koers beweegt nu eens sterk opwaarts, dan weer fors neerwaarts. Voor optieschrijvers is dat een ideaal patroon. We hebben ons al aan de schrijverszijde begeven met puts en met calls. Deze week scharen we ons aan de zijde van de sceptische beleggers, die menen dat de bomen niet tot in de hemel groeien. We gaan dus short op de aandelen Tesla.

Met Renault doen we het tegenovergestelde. De koers van het aandeel zakt al bijna twee jaar vrijwel onafgebroken. Er zit dus een lijn in, en ook dat is perfect voor een optiebelegger. Begin 2018 was het aandeel nog 100 euro waard, vandaag nog iets meer dan een derde daarvan. Net als Tesla, had Renault met Carlos Ghosn een controversiële topman. Maar Elon Musk houdt het nog steeds vol. Ghosn is net de gevangenis in Japan ontvlucht. Luca de Meo, de vroegere topman van Seat, wordt de nieuwe grote baas van Renault. Van hem wordt verwacht dat hij Renault weer op het juiste pad brengt. Als de eerste tekenen in die richting opduiken, zou het aandeel weleens snel een stuk duurder kunnen worden.Schrijf de call april Tesla met uitoefenprijs 880,00 dollar @ 208,70 dollarWie aandelen Tesla bezit (minstens honderd), kan een call schrijven. Door de enorm snelle stijging van de aandelenkoers van Tesla zijn callopties erg duur. Met dit geschreven contract proberen we daarvan te profiteren. U haalt een premie binnen van 208,70 dollar. Dat is een rendement van liefst 23 procent in drie maanden. Op voorwaarde uiteraard dat de beurskoers van Tesla niet verder stijgt. Mocht dat toch gebeuren en Tesla verbaast vriend en vijand opnieuw met nog meer sterk nieuws, dan moeten we de aandelen misschien verkopen. Geen nood, we hebben 1088,7 dollar per aandeel gekregen (880 + 208,70).Schrijf de put juni Renault met uitoefenprijs 38,00 euro @ 5,01 euroOok bij Renault zijn de optiepremies relatief hoog. Dat komt door de grote volatiliteit van het aandeel. De premie van 5 euro betekent een rendement van 13 procent in minder dan vijf maanden. Hier staat u aan de winnaarszijde als de aandelenkoers stijgt. Gebeurt dat niet, dan moet u wellicht de aandelen kopen. U betaalt dan 32,99 euro per stuk (38-5,01). Nadien kunt u overwegen calls te schrijven op de effecten. Uiteraard verwachten we dat de aandelenkoers van Renault weer de weg omhoog vindt. Bij een koersstijging ligt pas een eerste technische weerstand op 46,50 euro. Als de uitoefenprijs op 38 euro overschreden blijft tot 19 juni, dan is de mooie premie van iets meer dan 5 euro voor de schrijver van deze optie.