Niet goud maar palladium is dit jaar veruit het best presterende edelmetaal.

Palladium werd in januari voor het eerst sinds 2002 het duurste edelmetaal. Zustermetaal platina deed het heel wat minder goed. Die trend tekent zich al enkele jaren af. Palladium is met een klim van 32 procent over alle categorieën de best presterende grondstof. Bij platina blijft de prijsstijging beperkt tot 8,5 procent. De prijsverhouding tussen palladium en platina bereikte eerder dit jaar met 1,9 een nieuw record.

...