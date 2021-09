Platina is goedkoop in verhouding tot de andere edelmetalen.

De edelmetalen presteren dit jaar ondermaats. Platina en palladium ontsnappen niet aan de malaise. Palladium haalde in mei een historische top van meer dan 3000 dollar per troy ounce. Platina piekte in februari op het hoogste niveau in ruim zes jaar. Intussen is de palladiumprijs met ruim een vijfde gezakt. De platinaprijs staat meer dan een kwart lager dan een half jaar geleden, tot onder 1000 dollar. Een eerste verklaring is onzekerheid over de kracht van het economische herstel. In China en de Verenigde Staten blijft de groei van de industriële productie achter op de verwachtingen. Bovendien kampt de autosector, de belangrijkste afzetmarkt voor platina en palladium, met productieonderbrekingen door het globale tekort aan halfgeleiders. Goldman Sachs schat de impact op de productie op 3 procent, of ruim 2,5 miljoen wagens. Ook de aantrekkende dollar weegt op de edelmetalen, net als speculatieve investeerders. Eind augustus waren de shortposities op platina op de termijnmarkten opgelopen naar het hoogste niveau in twee jaar.Vooral platina is nu goedkoop in verhouding tot de andere edelmetalen. Tot vier jaar geleden was palladium nog goedkoper dan platina. Nu is de prijs 2,5 keer zo hoog. Tegenover goud is het beeld hetzelfde. Daar is het prijsverschil opgelopen van 500 dollar in maart naar 800 dollar nu. De actuele platina-goudratio is met 0,55 historisch erg laag. Er is ook goed nieuws: 2021 wordt het derde jaar op rij met een aanbodtekort van platina. De World Platinum Investment Council (WPIC) verhoogde zijn prognose voor het deficit van 60.000 naar 158.000 troy ounce. Sinds juli hanteert China strengere uitstootregels. Er is wereldwijd een explosie in de vraag naar heavy-dutyvoertuigen als graafmachines, bulldozers en zware vrachtwagens. Die rijden op diesel, en hebben dus katalysatoren op basis van platina nodig. Het metaal zal ook profiteren van het gebruik van een nieuw type katalysator, waarin het duurdere palladium deels door platina kan worden vervangen. De WisdomTree Physical Platinum ETF (PHPT op Euronext) blijft tegen de huidige koers koopwaardig.