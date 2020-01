We blijven optimistisch voor de middellange termijn, maar we houden wel rekening met moeilijke beginmaanden voor de aandelenmarkten in 2020. Aandelen zijn wat overgewaardeerd, dus het zou ons niet verwonderen dat die de komende weken of maanden een stapje terug doen.

Niet alleen te dure effecten vormen een probleem. Ook de soms woelige stemming op de beurzen kan de aandelenkoersen parten spelen. De Amerikaanse president vertolkt daarbij vaak een hoofdrol. Denk maar aan het handelsgeschil met China. Er zou weer vordering gemaakt zijn om de lont uit het kruitvat te halen. Maar wellicht zijn de problemen niet in een vingerknip op te lossen. Er zijn ook de spanningen in het Midden-Oosten ten gevolge van het opblazen van een belangrijke Iraanse militair. Voorts is er de economische toestand in de westerse wereld. Vrijwel alle economen menen dat we ons in de eindfase van een lange opwaartse cyclus bevinden. Laten we proberen te profiteren van de hoge niveaus van de aandelenkoersen om via het schrijven van dure calls de situatie te consolideren. We zouden wat extra rendement kunnen genereren door callopties te schrijven op individuele aandelen, zoals we regelmatig beschrijven in deze rubriek. Eenvoudiger is evenwel te werken met opties op de indexen. We beginnen met de voornaamste Belgische index, de Bel-20. Die bestaat uit een korf van de belangrijkste twintig aandelen van bij ons.Schrijf de call Bel-20 maart 2020 met uitoefenprijs 3950 @ 101,00 euroAls u deze call schrijft, haalt u een premie van 1010 euro (101 x 10) binnen, aangezien er bij deze index geen 100, maar 10 eenheden per contract zijn. Zolang de Bel-20-index lager noteert dan 3950 punten, maakt u winst. Gaat de index toch omhoog, dan moet u tien keer het verschil tussen 3950 en de stand van de index op 20 maart betalen. Indexopties op de Bel-20 worden echter nauwelijks verhandeld. We verkiezen daarom opties op de Nederlandse AEX.Schrijf de call AEX juni 2020 met uitoefenprijs 600 @ 19,70 euroMet dit contract halen we 1970 euro (19,7 x 100) binnen. Bij deze index is de contractgrootte immers wel 100. We rekenen, zoals gezegd, op een terugval of stabilisering van de index rond de steun op 580. In dat geval blijft de premie van de geschreven call van u. Als de weerstand rond 620 het begeeft, dan ligt de weg naar boven helemaal open. In dat geval is het maximaal mogelijke verlies gelijk aan het verschil van de AEX op 19 juni en de uitoefenprijs (600) vermenigvuldigd met 100. Daar mogen we wel de ontvangen premie van 1970 euro aftrekken.