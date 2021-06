Met opties op een aandelenindex, zoals de Belgische Bel-20 of de Nederlandse AEX, is het mogelijk in te spelen op een daling of een stijging van een hele korf aandelen tegelijk.

Sinds begin dit jaar deden beide indexen het prima. We willen die winsten beschermen tijdens de zomermaanden. Dan zijn indexopties een handig instrument. Een forse terugval van de aandelenkoersen verwachten we niet. De economie draait volop en economen gaan ervan uit dat dit nog een hele tijd zal duren. Zolang de rente en de inflatie onder controle blijven, zijn aandelen het enige alternatief voor beleggers. Anderzijds kunnen de forse koersstijgingen van de voorbije maanden er sommige beleggers toe aanzetten winst te nemen. Dat zou de waarde van bepaalde aandelen ter plaatse doen trappelen of zelfs doen dalen, zonder fundamentele aanleiding.We kunnen à la baisse gaan op twee manieren, met geschreven calls of gekochte puts. De eerste manier vergt geen directe investering. Wie daarentegen putopties koopt, betaalt onmiddellijk de premie. We verkiezen het schrijven van calls op de Bel-20 en de AEX.Schrijf de call BEL20 september 2021 met uitoefenprijs 4100 @ 192,87 euroWie deze call schrijft, haalt direct de premie van 1928,7 euro (192,87 x 10) binnen, zonder investering. De multiplier van een Bel-20-contract is niet 100, maar 10. Rond 3918 punten ligt een steun als de koersen terugvallen. Zolang de index lager noteert dan 4100, maakt u winst. Gaat het toch verder omhoog, dan moet u tien keer het verschil tussen 4100 en de stand van de index op 17 december betalen. Bij deze opties op de Bel-20 is het volume verhandelde contracten erg laag. Dat probleem is veel kleiner met opties op de Nederlandse AEX.Schrijf de call AEX september 2021 met uitoefenprijs 720 @ 22,90 euroDit contract brengt 2290 euro (22,90 x 100) binnen. Bij deze index is de contractgrootte immers 100. We hanteren dezelfde strategie als bij de Bel-20. We rekenen op een terugval of een horizontale beweging van de index tussen de steun rond 694 en de weerstand op 719 punten. In dat scenario haalt u de premie van de geschreven call binnen. Als de weerstand het begeeft, dan kan het tot de volgende barrière gaan die ligt rond 740 punten. In dat geval zou het maximaal mogelijke verlies gelijk zijn aan het verschil van de AEX op 17 september en de uitoefenprijs (720) vermenigvuldigd met 100. Dat verlies wordt getemperd door de ontvangen premie van 2290 euro.