De vraag naar maatregelen wegens de stijgende zeespiegel en de ontwikkelingen op de offshorewindmarkt blijft groot. Daar spelen we op in.

Enkele maanden geleden schreven we de put september met uitoefenprijs 18,00 euro. We haalden zo direct de premie van 3,6 euro binnen. Die vertegenwoordigde maar liefst 20 procent van de uitoefenprijs. Zakte de aandelenkoers weer terug, dan konden we aangewezen worden. We zouden de aandelen in dat geval kopen tegen 18 euro, verminderd met de ontvangen premie van 3,6 euro of 14,4 euro. We zagen op dat niveau een belangrijke steunzone waar een eventuele dip van de koers kon stilvallen. Dat gebeurde ook. Midden maart ging de aandelenkoers wat hoger, om dan tegen begin mei weer terug te vallen op de steun. Vandaar botste de koers weer omhoog. De premie van de geschreven put is intussen, zoals verwacht, sterk gezakt tot iets meer dan de helft van wat wij geïncasseerd hebben. De winst kan nog oplopen. We verwachten dat de koers van het aandeel Boskalis de komende maanden verder zal stijgen.De resultaten voor dit jaar zullen ongetwijfeld sterk beïnvloed zijn door de gevolgen van het coronavirus. Maar toch blijven de positieve langetermijntrends intact. De vraag naar maatregelen wegens de stijgende zeespiegel en de ontwikkelingen op de offshorewindmarkt blijft groot. Het advies blijft dan ook positief voor Boskalis. We gaan daarop inspelen door à la hausse te gaan met een gekochte call en weer een geschreven putoptie.Koop de call december met uitoefenprijs 20,00 euro @ 0,75 euroVoor de prijs van slechts 75 euro (0,75 x 100) kiezen we resoluut voor de weg omhoog. Aangezien de aandelenkoers momenteel lager is dan de uitoefenprijs, bevat de premie alleen tijdswaarde. We weten dat die snel verdwijnt als de aandelenkoers de - voor ons - verkeerde richting uitgaat. Maar als de koers snel omhoog gaat, kan de prijs van de call ook snel verder stijgen.Schrijf de put september met uitoefenprijs 20,00 euro @ 3,47 euroWie de vorige constructie wat te riskant vindt, kan ook kiezen voor het schrijven van een put. We halen 347 euro (3,47 x 100 euro) binnen en wachten rustig af. Gaat de koers van het aandeel Boskalis effectief hoger, dan is de premie binnen. Mocht het toch verkeerd gaan, dan kopen we de aandelen aan tegen 16,53 euro (20-3,47). Dat is onder de prijs die we zouden moeten betalen indien we de aandelen nu op de beurs zouden kopen en een redelijke prijs in het perspectief van de komende jaren.