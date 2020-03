We denken dat de beurzen te zware klappen gekregen hebben. We gaan daarom voor een haussestrategie met geschreven putopties op de AEX-index.

Enkele maanden geleden gaven we de raad callopties te schrijven op de Belgische of Nederlandse beursindex. Het was raak. De idee achter die strategie was de vaststelling dat verschillende aandelen sterk overgewaardeerd waren. Het zou ons toen niet verwonderen als die de komende weken een stapje terugzetten. De geschreven call maart 2020 op de Bel-20 met uitoefenprijs 3950 bracht 101 euro op. Intussen is dat contract waardeloos, zodat de volledige winst (10 x 101 euro) binnen is. We schreven ook de call juni met uitoefenprijs 600 op de Nederlandse aandelenindex AEX. Daarvoor ontvingen we 19,71 euro. Vandaag is dat contract de facto ook waardeloos. We zouden de positie sluiten en de winst op zak steken.Toen we de baisseposities innamen, speelden verschillende factoren de beurzen parten. Denk maar aan het handelsgeschil met China, dat nog niet helemaal van de baan is. Er waren ook de spanningen in het Midden-Oosten. Voorspellen hoe dat conflict zou evolueren, was koffiedik kijken. Voorts was er de economische toestand in de westerse wereld. Vrijwel alle economen gingen ervan uit dat we ons aan het einde van een lange opwaartse cyclus bevonden. Een afkoeling ware logisch en misschien zelfs wenselijk geweest. Die afkoeling is er gekomen, en hoe! De aangehaalde hinderlijke factoren voor de economie en de beurzen zijn nog steeds aanwezig. Daar is nu het coronavirus bij gekomen. Dat heeft de westerse wereld en China op zijn kop gezet. Alle aandelen, zonder uitzondering, kregen enorme klappen. Dat is de verwachte reactie als beleggers massaal panieken. Alle aandelen worden dan over dezelfde kam geschoren. Wij menen dat de reactie van de beurzen stilaan overdreven geweest is. Het zou ons niet verbazen als er een tegenreactie komt, die de koersen weer wat optilt. Vandaar onze haussestrategie met geschreven putopties, niet direct op individuele aandelen, maar op de AEX-index, een korf van belangrijke Nederlandse aandelen.Schrijf de put AEX september met uitoefenprijs 400 @ 61,50 euro De putopties zijn uitzonderlijk duur geworden. De extreme volatiliteit is een zegen voor wie opties wil en kan schrijven. Met dit contract halen we liefst 6150 euro (61,50 x 100) binnen (Bij deze index is de contractgrootte 100). We rekenen op een heropflakkering of een horizontale beweging van de index rond 400. In dat geval blijft de premie van de geschreven put van u. Indien het slechte nieuws de bovenhand blijft houden en de index opnieuw keldert, dan lijdt u verlies. Dat zal gelijk zijn aan het verschil van de AEX op 18 september en de uitoefenprijs (400) vermenigvuldigd met 100. Maar daar mogen we, gelukkig, de ontvangen premie van 100 x 61,50 euro van in mindering brengen. Enkel voor ervaren beleggers met (financiële) reserves.