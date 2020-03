De extreme volatiliteit van de aandelenkoersen biedt mooie perspectieven voor optiebeleggers. Zowel calls als puts zijn relatief duur. Wie nu opties schrijft, kan daarvan profiteren.

Twee vlaggenschepen van de Brusselse beurs, AB InBev en Solvay, hebben de voorbije dagen zware klappen gekregen. Het coronavirus zette het aandeel van de brouwer bijna 20 procent lager in een week. Het herstel van de ruime beurzen daarna lijkt aan AB InBev voorbij te gaan. Is er meer aan de hand dan de ongelukkige naam van hun Mexicaans bier, Corona? AB InBev is al geruime tijd op de sukkel. De aandelenkoers verloor de voorbije twaalf maanden bijna 30 procent van zijn waarde. De koers van ongeveer 50 euro is slechts de helft van de prijs die beleggers nauwelijks twee jaar geleden betaalden. We stellen voor putopties te schrijven op het bieraandeel.Schrijf put juni AB InBev met uitoefenprijs 54 euro @ 6,05 euroWie dit contract schrijft, haalt een hoge premie binnen. Die blijft eigendom van de schrijver als de aandelenkoers van AB InBev de komende maanden uit het dal klautert. De put zal waardeloos aflopen als het aandeel tegen 19 juni 54 euro of meer kost. Dat zou neerkomen op een koersstijging van een kleine 6 procent. Onmogelijk is dat zeker niet. Nu de zomer voor de deur staat, kan de belangstelling voor de drankenaandelen weer toenemen. Mocht er toch meer aan de hand blijken met de Leuvense brouwer, dan blijft de aandelenkoers misschien hangen rond 50 euro of minder. Als we worden aangewezen, betalen we 54 euro, verminderd met de premie van 6,05 euro, of 47,95 euro per aandeel. Dat zou een mooie prijs zijn om het aandeel op te nemen in onze portefeuille.Met het andere Belgische topbedrijf Solvay hebben we een haat-liefdeverhouding. De perspectieven lijken beloftevol, maar het aandeel heeft ons al een paar keer teleurgesteld. We proberen het met een geschreven put. Stijgt de aandelenkoers van Solvay de komende maanden, dan gaan we voor de mooie putpremie. Blijft het aandeel aanmodderen op het huidige lage niveau, dan worden we misschien aangewezen en kopen we de aandelen goedkoop in.Schrijf put juni met uitoefenprijs 80 euro @ 6,97 euroOok hier bedraagt de premie meer dan 8 procent tegenover de uitoefenprijs. Die is voor de schrijver als de koers van Solvay boven 80 euro blijft noteren. Gebeurt dat niet en moeten we de aandelen kopen, dan betalen we slechts 73,03 euro per aandeel (80-6,97). Het is vier jaar geleden dat het aandeel nog zo goedkoop kon worden gekocht.