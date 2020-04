Opties op Royal Dutch Shell en Exxon worden druk verhandeld. Dat is een waarborg voor een eerlijke en logische premievorming.

Vanaf 1 mei pompt de OPEC+ (een alliantie van de OPEC-landen en producenten als Rusland en Azerbeidzjan) dagelijks 9,7 miljoen vaten olie minder op. Dat komt neer op zowat 10 procent van de wereldwijde productie. Nooit eerder raakten de olieproducenten het eens over zo'n grote productieverlaging. Het akkoord loopt tot april 2022. In theorie, want Rusland heeft een reputatie om niet precies na te komen wat is afgesproken.

De reactie van de oliemarkt op de historische deal was lauw. De prijs van een vat Brent-olie bleef stabiel rond 31,50 dollar. Dat is minder dan de helft van de prijs begin dit jaar. Het aanbod zal kleiner worden, maar de vraag is ook gedaald. De crash van maart waarbij bodemkoersen van 25 en zelfs 23 dollar per vat werden opgetekend, heeft geen vervolg gekregen. Maar het beperkte herstel is erg fragiel. Dit lijkt ons een geschikt moment om voor de korte termijn calls te schrijven op oliewaarden als Royal Dutch Shell en Exxon.Opties op beide oliewaarden worden druk verhandeld. Dat is een waarborg voor een eerlijke en logische premievorming. Opties op Royal Dutch Shell worden ook verhandeld op de Nederlandse optiebeurs. Het voordeel daarvan is dat de prijs wordt vastgelegd in euro, zodat het wisselrisico niet speelt. Dat is anders voor Exxon. Opties op dat aandeel worden uitgedrukt in Amerikaanse dollar.Er zijn kansen voor de oliewaarden, maar het kan even duren. We willen daarom premiejagen voor wie de aandelen al heeft gekocht.Schrijf de call Royal Dutch Shell september met uitoefenprijs 18 euro @ 1,26 euroMet dit contract mikken we op een stabiele tot lichte dalende koers van het aandeel Royal Dutch Shell. De premie van 1,26 euro lijkt niet zoveel, maar ze vertegenwoordigt een rendement van 7 procent op de huidige koers. Mocht de koers onverwacht stevig stijgen, dan moeten we aandelen Shell verkopen voor 18 euro, maar dan hebben we toch een goede zaak gedaan. Schrijf de call Exxon juli met uitoefenprijs 42,50 dollar @ 4,70 dollarExxon Mobil schroeft zijn kapitaalinvesteringen voor dit jaar met 30 procent terug om de effecten van de lage olieprijs het hoofd te bieden. Volgens CEO Darren Woods is het doel onder meer voldoende geld in kas te houden voor dividenduitkeringen. Met de premie van 4,70 dollar trekt u het rendement op het aandeel op met meer dan 10 procent.Let wel op. Het schrijven van callopties is erg speculatief voor wie de onderliggende aandelen niet bezit. Theoretisch kan de koers van een aandeel onbeperkt stijgen. Dat houdt in dat het risico bij een geschreven callpositie die niet is gedekt door de aandelen, ongelimiteerd is.