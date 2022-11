Het aandeel Ageas krijgt heel wat aankoopaanbevelingen. De wat moeizamere gang van zaken vertaalt zich op de beurs in een zwakke prestatie van het aandeel. Dat is vandaag 20 procent goedkoper dan een jaar geleden. Daardoor is Ageas echt goedkoop geworden.

Het aandeel kost momenteel slechts iets meer dan 7 keer de winst. Bovendien gaat het dividendrendement richting 8 procent. Dat moet ongetwijfeld zorgen voor koerssteun, mocht de malaise op de beurzen langer duren dan algemeen verwacht. Nieuwkomers kunnen opteren voor een looptijd richting midden vorig jaar, maar een lage uitoefenprijs aangezien de aandelenkoers gezakt is.

Koop de call Ageas juni 2023 met uitoefenprijs 40,00 euro @ 2,40 euro Dit contract is lichtjes out the money. De eerste weerstand wacht op 45 euro. Een koersstijging tot daar zou de premie al ten minste verdubbelen in waarde. De hoogste koers van dit jaar bedraagt 50,36 euro. In dat geval zal de intrinsieke waarde van deze call al 10 euro bedragen. Dat is vier keer onze investering. Het is mogelijk dat zo'n niveau nog dit jaar wordt gehaald, mocht er een eindejaarsspurtje inzitten. Maar wellicht volgt pas beterschap in de lente van volgend jaar. We hebben er goede hoop op, want de mogelijke winst is onbeperkt. Het grootst mogelijk verlies is, zoals bij alle gekochte contracten, de inleg.Schrijf de put Ageas juni 2023 met uitoefenprijs 45,00 euro @ 11,10 euroDe put maart 2023 met uitoefenprijs 50 euro die we in het voorjaar schreven, werd intussen duurder. Er resten nog vier maanden en in zo'n termijn is nog heel wat mogelijk. Wie nu putcontracten wil schrijven, kan een mooie premie opstrijken. Voor de put juni 2023 met uitoefenprijs 45 euro ontvangt de schrijver 11,10 euro. Dat contract is intrinsiek slechts 7 euro waard (45 - 38). De premie bevat dus 4,10 euro tijdswaarde. Die zal wegsmelten als de aandelenkoers stabiel blijft of stijgt. De premie is definitief verworven bij een koers van 45 euro of hoger. Gebeurt dat niet, dan kan de schrijver aangewezen worden. De aankoopprijs zal dan 33,90 euro bedragen (45 - 11,10). Dat is 9 procent onder de koers die we zouden betalen als we het aandeel vandaag op de beurs kochten.