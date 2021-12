Het lot van platina en palladium is sterk verbonden met dat van de auto-industrie. De metalen worden gebruikt voor katalysatoren die de schadelijke uitstoot van diesel- (platina) en benzinemotoren (palladium) moeten neutraliseren. De sector staat in voor bijna 40 procent van de globale platinaconsumptie en 80 procent van de vraag naar palladium.

Platina kostte in februari nog meer dan 1300 dollar per troy ounce, maar viel half september terug onder 900 dollar. Intussen is de prijs weer met bijna 10 procent opgeveerd. De voorbije twee jaar was de globale platinamarkt in deficit. Dat kwam omdat het aanbod het om uiteenlopende redenen liet afweten. Zuid-Afrika had te kampen met vertragingen bij de raffinage en de uitbraak van de coronapandemie maakte dat verschillende mijnen helemaal op slot gingen. Bij de start van 2021 verwachtte de World Platinum Investment Council (WPIC) ook voor dit jaar een aanbodtekort van 158.000 troy ounce. Die prognose werd al snel aangepast naar een overschot van 190.000 troy ounce. Op basis van nieuwe schattingen stelde de industriegroep dat cijfer eind november bij naar 769.000 troy ounce op een totale markt van bijna 8 miljoen troy ounce. Dat heeft alles te maken met de situatie in de auto-industrie. De voorbije kwartalen hebben verschillende constructeurs hun productiedoelstellingen teruggeschroefd door het wereldwijde tekort aan halfgeleiders. De consumptie van platina juwelen trekt wel aan, maar niet genoeg om de achteruitgang in de autosector te compenseren. De WPIC voorziet ook voor 2022 een surplus, al zal dat met 637.000 troy ounce iets minder zijn dan dit jaar. De instelling voorspelt voor de middellange termijn weer een markt in deficit. Platina zal kunnen profiteren van de sterke groei van waterstoftoepassingen in onder meer transport en de opslag van energie. Een andere groeipool is de substitutie van palladium door platina.Palladium bereikte in mei een recordkoers van 3019 dollar per troy ounce, maar is de voorbije zes maanden met maar liefst 40 procent gecorrigeerd. De markt van palladium termijncontracten is vrij illiquide en speculanten hadden de prijs opgedreven tot een onhoudbaar hoog niveau. Toen de daling begon, was de weg naar de uitgang te klein. Door de grotere afhankelijkheid van de autosector zijn de vooruitzichten voor palladium op langere termijn, wanneer de verbrandingsmotoren volledig worden uitgefaseerd, minder gunstig.