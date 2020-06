Galapagos maakte enkele dagen geleden goede, maar geen schitterende resultaten bekend. We schrijven een put en kopen een call.

Enkele maanden geleden schreven we de put december met uitoefenprijs 150 euro. We ontvingen daarvoor een premie van 37,79 euro. Wegens het baissesentiment waren putopties toen erg duur geworden. Maar wij gingen ervan uit dat de koers weer zou stijgen. Dan zou de tijdswaarde wegsmelten naarmate we de vervaldag op 18 december naderden. Dat scenario voltrekt zich intussen. Het contract is nog nauwelijks 12 euro waard. We maken dus nu al 25 euro (x 100) winst per geschreven contact. Als we nu sluiten, steken we 2500 euro op zak. We zouden dat doen.Deze week gaan we weer voor haussecombinaties. We proberen gebruik te maken van de correctie van de voorbije dagen om puts te schrijven en, voor wie het aandurft, calls te kopen. Galapagos maakte enkele dagen geleden goede, maar geen schitterende resultaten bekend in fase III voor filgotinib in de ernstige darmziekte colitis ulcerosa. De kans is groot dat het middel ook voor die indicatie op de markt zal komen, maar piekverkopen zullen misschien wat minder zijn dan eerst verwacht. Vandaar de negatieve marktreactie. In het derde kwartaal krijgt Galapagos meer dan waarschijnlijk de goedkeuring voor filgotinib in de belangrijkste indicatie reuma, een mijlpaal in de geschiedenis van het bedrijf. Dat kan weer voor een heel andere stemming onder analisten en beleggers zorgen.Schrijf de put september Galapagos met uitoefenprijs 200 euro @ 26,30 euroMet dit contract hanteren we de beproefde techniek van geschreven posities om zonder begininvestering vooruit te lopen op een koersstijging van het aandeel. We nemen de plicht op aandelen Galapagos aan te kopen tegen 200 euro per aandeel als de koper van de put dat wenst. Hij of zij zal dan 200 euro per aandeel ontvangen, verminderd met de 26,30 euro premie die ons vooraf is betaald. Die 173,37 euro per aandeel die de putkoper netto ontvangt, is minder dan wat het aandeel momenteel kost op de beurs. De kans dat we worden aangewezen, is dan onbestaand. Dat verandert als de koers terugvalt. Er wacht pas technische steun rond 140 euro.Koop de call september Galapagos met uitoefenprijs 220 euro @ 17,00 euroDit contract is een haussestrategie voor wie het risico aandurft en aankan. Het contract is bovendien 'out of the money' (uitoefenprijs ver boven de huidige koers). Dit contract heeft dus een hogere koers van Galapagos nodig de komende weken en maanden. De eerste weerstand ligt rond 249 euro. Bij dat koersniveau zal de calloptie tenminste 29 euro waard zijn. Dat is dan de intrinsieke waarde.