We kunnen niet stellen dat het aandeel Microsoft goedkoop geworden is na de maandenlange koersdalingen. De marktkapitalisatie van Microsoft was begin dit jaar boven de spectaculaire barrière van 2.000 miljard dollar gestegen. Maar intussen verloor Microsoft 300 miljard dollar van zijn marktwaarde.Ondanks alle loftrompetten die worden afgestoken over Microsoft, zit de beurskoers al maanden in een dalende trend. Toch houden we de moed er in. Naar onze mening is het vandaag meer dan ooit een geschikt moment om geschreven posities in te nemen op het aandeel. Zolang de beurzen een afwachtende houding blijven aannemen, verdwijnt stelselmatig een deel tijdswaarde uit de premie. De schrijver pikt die winst in.We schreven vorige maand de put februari 2023 met uitoefenprijs 255,00 dollar. We ontvingen daar 34,70 dollar voor. De premie is intussen iets meer dan 3 dollar gezakt. Dat is onze voorlopige winst. Liefhebbers kunnen dat contract nog altijd schrijven. De intrinsieke waarde van het contract bedraagt 27 dollar (255 - 228). Er rest dus nog steeds 4 dollar tijdswaarde (31 - 27). We kunnen ook zoeken naar een contract waarvan de premie een hogere tijdswaarde inhoudt. Dan komen we terecht bij puts die 'out of the money' zijn.Schrijf de put Microsoft februari 2023 met uitoefenprijs 225,00 dollar @ 13,93 dollarDeze premie bevat alleen tijds- of verwachtingswaarde. Het contract is intrinsiek niets waard, want de putkoper krijgt het recht aandelen Microsoft te verkopen aan 225 dollar terwijl de beurskoers hoger is. Schiet de beurskoers verder omhoog, dan verloopt de tijdswaarde en is de premie voor de schrijver van dit contract binnen. Als de koers blijft slabakken, dan kunnen we aangewezen worden. We kopen dan tegen 211,07 dollar per aandeel (225 - 13,93), mooi onder de huidige koers.Schrijf de call Microsoft maart 2023 met uitoefenprijs 230 dollar @ 18,65 dollarHet schrijven van calls is voorbehouden voor wie voldoende onderliggende aandelen bezit. Concreet moet de liefhebber per geschreven contract 100 aandelen Microsoft bezitten. Zolang de aandelenkoers horizontaal beweegt, zal de premie afnemen en maakt de schrijver winst. Schiet de koers van Microsoft omhoog, dan verkoopt u tegen 248,65 dollar (230 + 18,65). Dat is 10 procent boven de huidige beurskoers. Als de koers daarentegen weinig of niets beweegt of zakt, dan zorgt de premie van 18,65 dollar per aandeel voor een mooi extraatje.