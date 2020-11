Ondanks zijn indrukwekkende parcours is het aandeel Alibaba nog niet extreem duur.

De beurskoers van het aandeel Alibaba kreeg een flinke knauw doordat de beursintroductie van dochter Ant Group op het allerlaatste moment afgeblazen werd. De beslissing van de Chinese overheid om de beursgang te verbieden, kwam als een complete verrassing. De uitlatingen van sterke man Jack Ma aan het adres van de bewindvoerders zijn blijkbaar in het verkeerde keelgat geschoten. Maar wat niet is, kan nog komen. Wellicht is Ma geslepen genoeg om de hindernissen voor de beursintroductie van Ant Group uit de weg te ruimen.Intussen stoomt het moederbedrijf Alibaba in sneltreinvaart voort. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met 30 procent. Het grootste Chinese e-commerce bedrijf surft op de economische groei en de stijgende koopkracht in het land. Maar het kijkt ook over de grenzen. Net zoals het Amerikaanse Amazon, heeft Alibaba met cloudcomputing een nieuwe goudmijn aangeboord.Ondanks het indrukwekkende groeiparcours en de sterke koersstijging (+41% in een jaar, zelfs na de recente dip) is het aandeel nog niet extreem duur. We gaan daarom nogmaals à la hausse met een geschreven put en/of een gekochte call.Geschreven putSchrijf de put Alibaba maart 2021 met uitoefenprijs 280,00 dollar @ 23,50 dollarWe volgen onze vertrouwde strategie. We halen de mooie premie van 2350 dollar (100 x 23,50) binnen zonder directe investering. Gezien de aandelenkoers van ongeveer 280 dollar, bevat de premie vrijwel alleen tijdswaarde. Die zal snel verdwijnen, als de waarde van het aandeel nog stijgt. De eerstvolgende technische weerstand wacht pas rond 317 dollar. De weg omhoog ligt dus wagenwijd open. Mocht de koers toch terugvallen, dan moeten we misschien de aandelen kopen. We betalen dan 256,50 dollar (280 -23,5).Gekochte callKoop call Alibaba april 2021 met uitoefenprijs 295,00 dollar @ 17,30 dollarDe aandelenkoers moet maar 5 procent stijgen vooraleer deze optie intrinsieke waarde krijgt. Dat moet mogelijk zijn. We hebben ook voldoende tijd gekocht: tot 16 april 2021. Let wel op: de contractgrootte bij opties op Alibaba bedraagt 100 eenheden. Voor de aankoop van deze call betalen we dus 1730 dollar per calloptie.