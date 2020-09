We verwachten dat de koers van Galapagos vroeg of laat weer hogere regionen opzoekt. We gaan daarom weer voor een geschreven putoptie.

In mei schreven we de put september 200 euro op het aandeel Galapagos. Het bedrijf had goede, maar geen schitterende resultaten bekendgemaakt in fase III (laatste fase voor registratie-aanvraag) voor filgotinib en de ernstige darmziekte colitis ulcerosa. De kans was groot dat het middel ook voor die indicatie op de markt zou komen. In het derde kwartaal werd de goedkeuring voor filgotinib in de belangrijkste indicatie reuma verwacht. Dan zou een koersherstel volgen. Niet dus.De Food & Drugs Administration kent de goedkeuring niet toe op basis van de voorgelegde informatie. Dat is meer dan een streep door de rekening van Galapagos. De koers plofte in één beweging van 160 richting 110 euro. Een klap van 30 procent. De geschreven put is intussen 90 euro waard. Bij aanwijzing betalen we, zoals afgesproken, 200 euro per aandeel, verminderd met de 26,30 euro premie die ons vooraf is betaald. Het te duur betaalde aandeel mag in portefeuille blijven. Misschien kunnen we binnenkort calls schrijven, om te proberen het verlies goed te maken. We komen erop terug.Naar onze mening strafte de markt het aandeel te fors af. De ondernemingswaarde is gedaald tot 2,2 miljard euro, tegenover nog 10,5 miljard in februari. Door de beslissing van de FDA sluipt toegenomen onzekerheid in het sentiment. Maar Galapagos heeft een riante kaspositie van 5,5 miljard euro, of 85 euro per aandeel. We denken dat de koers vroeg of laat weer hogere regionen opzoekt. We gaan daarom weer voor een geschreven putoptie.Schrijf de put maart 2021 Galapagos met uitoefenprijs 120 euro @ 21,55 euroWe nemen dus weer de plicht op om aandelen Galapagos aan te kopen tegen 120 euro per aandeel, als de koper van de put dat wenst. Die zal dan 120 euro per aandeel ontvangen, verminderd met de premie van 21,55 euro. Netto blijft 98,45 euro over. Dat is beduidend minder dan de huidige beurskoers. De kans dat we aangewezen worden, is voorlopig beperkt.Dat kan veranderen, als het sentiment niet keert en de beurskoers van Galapagos nieuwe diepten verkent. Maar wij verwachten dat hij bij een herleving weer richting 154 euro kan gaan. Dat zal niet voor morgen zijn, en voor dit contract hoeft dat niet direct. Zolang de koers rond 110 euro blijft hangen, om dan tegen het jaareinde te stijgen, hoeven we ons geen zorgen te maken.