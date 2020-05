KBC is een van de duurste Europese bankaandelen. Maar u kunt ook tegen een redelijke prijs instappen.

Ook KBC bleef het voorbije kwartaal uiteraard niet gespaard van de negatieve gevolgen van covid-19. Maar al bij al viel de ellende nog mee. De bank-verzekeraar leed een nettoverlies van 5 miljoen euro. Het kan erger. De volumes hielden goed stand tegenover een jaar geleden. De solvabiliteitspositie bleef zeer sterk. KBC bewijst ook in deze moeilijke periode dat het een van de stevigste banken is in Europa. Het is ook wel een van de duurste Europese bankaandelen.Wie tegen een redelijke prijs in het KBC-aandeel wil stappen, kan ook werken met een geschreven putje. Dat is een vertrouwde strategie. Het opzetten van de positie vergt geen directe investering. Voor wie vol vertrouwen is en mikt op een mooi koersherstel van het aandeel KBC, kan kijken naar calls.Schrijf de put KBC december met uitoefenprijs 50,00 euro @ 14,30 euroEen aantal weken geleden wezen we op de geschreven putoptie september met uitoefenprijs 45 euro. Daarvoor kon u 6 euro per contract ontvangen. Het is niet te laat om dit contract nog te schrijven. De premie is zelfs nog wat gestegen. We hebben ons oog ook laten vallen op de put december met uitoefenprijs 50 euro. Wie dit contract schrijft, neemt de plicht op om aandelen KBC te kopen tegen 50 euro. Dat is een heel stuk boven de huidige beurskoers. Maar de premie die op te rapen valt, maakt veel goed. Die bedraagt liefst 14,30 euro. Het komt erop neer dat u bij aanwijzing slechts 35,70 euro per aandeel KBC zal betalen. Dat is ruim 15 procent minder dan wanneer u de aandelen vandaag op de beurs zou kopen. Aan u de keuze, maar wij vinden deze benadering interessanter dan de rechtstreekse aankoop van de aandelen.Koop de call KBC december met uitoefenprijs 50,00 euro @ 1,95 euroDeze calloptie staat redelijk geprijsd. Voor net geen 2 euro per aandeel hebben we tijd gekocht tot 18 december om te wachten op een herstel van de beurskoers. Het contract is uiteraard relatief ver out the money. De aandelenkoers moet ongeveer 14 procent stijgen vooraleer dit contract intrinsieke waarde krijgt. Dat is verre van onmogelijk. Bij een koersstijging wacht pas een eerste weerstand van betekenis rond 73 euro. Bij die koers zou de waarde van deze call tenminste 23 euro bedragen. Maar het zal meer zijn, want als de hausse zich de komende weken op gang zou trekken, zal er ongetwijfeld nog een aanzienlijke tijdswaarde bij komen. Kortom, we zien de toekomst van dit contract rooskleurig in.