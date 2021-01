Alleen maar goed nieuws bij de fabrikant van bouwmaterialen. We stellen een call en een put voor.

De fabrikant van bouwmaterialen Saint-Gobain nadert in 2021 "zijn topvorm en richt zich resoluut op groei", zei CEO Pierre-André de Chalendar. "De orderboeken van onze klanten zijn goed gevuld." Saint-Gobain presteerde zeer goed aan het einde van 2020. Dat heeft alles te maken met de zin van de mensen om te renoveren en de kwaliteit van hun huizen te verbeteren. De opbrengsten van die renovatiewerken compenseren de daling van de nieuwbouw. Ongeveer 65 procent van de groepsomzet wordt in Europa gerealiseerd en de helft van de omzet komt uit renovatie.De stimuleringsplannen aangekondigd in Europa en de Verenigde Staten zullen naar verwachting de renovatieactiviteiten ondersteunen in 2021 en daarna. Daar komt nog een groot aantal projecten bij om openbare gebouwen zoals ziekenhuizen en universiteiten te moderniseren.Saint-Gobain kondigde onlangs aan dat de omzet in het vierde kwartaal met meer dan 6 procent is gestegen. Dat is ruim boven de aanvankelijke verwachtingen. De operationele marge voor de tweede helft van 2020 heeft een recordniveau bereikt.Dat is allemaal positief nieuws. Daarom ook is het aandeel gepromoveerd tot een portefeuillewaarde. Wij stellen twee andere mogelijkheden voor: de aankoop van een aankoopoptie (call) of de verkoop van een verkoopoptie (put).Koop de call Saint-Gobain december met uitoefenprijs 45 euro @ 1,78 euroMet dit contract mikken we op nog hogere koersen. Calls zijn behoorlijk duur geworden. De aandelenkoers van Saint-Gobain is in een jaar met ongeveer 150 procent gestegen. We maken winst als de koers stijgt tot boven 46,78 euro. Dat is ongeveer het niveau van 2017. Het aandeel is, ondanks de forse stijging, nog niet extreem duur. De koers-boekwaardeverhouding bedraagt nauwelijks 1,1. Het risico bij gekochte calls is dat de hele inzet verloren kan gaan. Daar staat tegenover dat de potentiële winst onbeperkt is.Schrijf de put Saint-Gobain september met uitoefenprijs 42 euro @ 6,11 euroMet deze geschreven put bedraagt de maximale winst 611 euro (100 x 6,11 euro). Dat is de premie die we ontvangen voor het schrijven van het contract. We behalen dat als de aandelenkoers tegen september boven 42 euro standhoudt. Gebeurt dat niet, dan moeten we misschien de aandelen kopen. We betalen dan 42 euro verminderd met de 6,11 euro premie of 35,89 euro per aandeel Saint-Gobain.