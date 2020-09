Een vat ruwe olie kostte in het tweede kwartaal gemiddeld niet eens 30 dollar en dan weet je als belegger dat de hele sector op zijn grondvesten davert. De grote geïntegreerde energiegroepen konden niet rekenen op aardgas als buffer, want ook daarvan ging de prijs onderuit. Shell greep dit voorjaar al in met een historische dividendverlaging. Eerder werd ook al de inkoop van eigen aandelen stopgezet, een illustratie van de uitzonderlijke situatie.

In juli liet Shell weten tussen 15 en 22 miljard dollar te zullen afboeken op de waarde van verschillende activa. Het immense bedrag heeft te maken met de verminderde waarde van verschillende projecten door neerwaartse bijstellingen van de verwachte olie- en gasprijzen en de raffinagemarges. Het uiteindelijke bedrag lag met 16,8 miljard dollar aan de onderkant van deze vork. De afboeking op de gasvelden bedroeg 8,2 miljard dollar. Het ging in hoofdzaak om lng-activa (vloeibaar aardgas) in Australië. De olie-activa (upstream) werden met 4,7 miljard dollar afgewaardeerd, terwijl de lagere raffinagemarges de waarde van de downstreamactiva met 4 miljard dollar drukten. Gezien de situatie zijn dat geen uitzonderlijke bedragen, want eerder had sectorgenoot BP al 17,5 miljard dollar afgewaardeerd. Per saldo leverde dit een kwartaalverlies van 18,4 miljard dollar op tegenover een winst van 3 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De waardeverminderingen hebben geen impact op de kasstromen omdat het een boekhoudkundige ingreep is. De operationele kasstroom bedroeg 6,5 miljard dollar en exclusief de wijzigingen in het werkkapitaal bleef er voldoende over voor de dividendbetalingen en renteaflossingen. Exclusief alle afboekingen en andere uitzonderlijke elementen realiseerde Shell een aangepaste nettowinst van 638 miljoen dollar. Dat is 82 procent minder dan een jaar eerder maar toch flink beter dan de consensusprognose die ook op aangepaste basis van verlies uitging. Dat heeft Shell te danken aan de handelsdivisie, die profiteerde van de extreme prijsvolatiliteit op de oliemarkt in het tweede kwartaal. De winst bedroeg er 1,5 miljard dollar. Intussen is de prijsvolatiliteit sterk gedaalden en dus zal deze prestatie in het lopende derde kwartaal niet herhaald worden. Shell verminderde de operationele uitgaven op kwartaalbasis met 13 procent. De kapitaaluitgaven lagen met 3,6 miljard dollar ruim een kwart lager dan in het eerste kwartaal. Voor het volledige boekjaar mikt Shell op kapitaalinvesteringen van 18 tot 20 miljard dollar, tegenover 23 miljard dollar in 2019. Verschillende projecten worden uitgesteld en het aantal raffinaderijen wordt verminderd van de huidige 15 naar minder dan 10 in 2025. Toch wordt er nog geïnvesteerd. Zo wil Shell een joint venture opzetten met Nayara Energy uit India om in te spelen op de sterk groeiende vraag naar energie in dat land.De nettoschuld klom op kwartaalbasis met 3,8 procent naar 77,8 miljard dollar. Daardoor was deschuldgraad eind juni gestegen naar 32,7 procent, tegenover 29 procent drie maanden eerder en boven de interne doelstelling van 25 procent.ConclusieHet tweede kwartaal was rampzalig voor Royal Dutch Shell, maar de omstandigheden waren ook uitzonderlijk en alle energiegroepen zitten in hetzelfde schuitje. Ondanks een opgelopen schuldgraad is er niets onoverkomelijk gebeurd omdat ook de uitgaven aan de nieuwe realiteit werden aangepast. Dat betekende voor de aandeelhouders helaas een forse dividendverlaging. Tegen de huidige olieprijs zijn de kasstromen positief. Het sentiment voor de sector is negatief, maar we vinden Royal Dutch Shell tegen 0,7 keer de boekwaarde ondergewaardeerd en dus plakken we een positief advies op het aandeel.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 12,31 euroMunt: RDSA NAMarkt: Euronext AmsterdamISIN-code: GB00B03MLX29Beurskapitalisatie: 93,9 miljard euroK/w 2019: 13Verwachte k/w 2020: 30Koersverschil 12 maanden: -49%Koersverschil sinds jaarbegin: -53%Dividendrendement: 5,2%