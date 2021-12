We beschermen ons tegen een tijdelijke terugval.

Het orderboek van Boskalis is goed gevuld en er komen regelmatig nieuwe contracten bij. Het aandeel van de Nederlandse baggeraar tekende dit jaar een koersstijging van een kleine 25 procent op. Het komt wel uit een diep dal. Van de piek van 48 euro per aandeel in 2015 ging het naar een dieptepunt van 14 euro in maart vorig jaar.

...

Het orderboek van Boskalis is goed gevuld en er komen regelmatig nieuwe contracten bij. Het aandeel van de Nederlandse baggeraar tekende dit jaar een koersstijging van een kleine 25 procent op. Het komt wel uit een diep dal. Van de piek van 48 euro per aandeel in 2015 ging het naar een dieptepunt van 14 euro in maart vorig jaar.Boskalis is nog altijd niet te duur met ruim 1,5 keer de boekwaarde. De koers-winstverhouding van 23 is wat pittiger, maar normaal neemt de winst volgend jaar toe. De koers kan nog met minstens 20 procent stijgen, schatten we. We schreven eind augustus de put maart 2022 met uitoefenprijs 30 euro. De premie bedroeg 4 euro. Intussen is het contract wat duurder. Dat is normaal, aangezien de aandelenkoers ook wat teruggevallen is. De stevige weerstand rond 30 euro houdt wellicht stand. Maar als die barrière gesloopt wordt, is the sky the limit en halen we met de volle premie binnen.Wie de aandelen bezit, kan zich tegen een tijdelijke terugval beschermen met een goedkope putoptie. Gekochte putKoop de put Boskalis maart 2022 met uitoefenprijs 23,00 euro @ 1,00 euroVoor slechts 100 euro (100 x 1) per contract verzekert u honderd aandelen Boskalis tegen een terugval. Stijgt de aandelenkoers - en dat verwachten we - dan wordt dit contract waardeloos. Het is zoals een brandverzekering: als het niet brandt, gaat de betaalde premie verloren. Maar dat is niet erg, omdat er dan ook geen schade geleden is.Geschreven putSchrijf de put Boskalis september 2022 met uitoefenprijs 28,00 euro @ 5,34 euroBeleggers die nog geen aandelen Boskalis bezitten, kunnen proberen ze goedkoper te kopen met het schrijven van een putoptie. Voor de mooie premie van 534 euro (100 x 5,34) moet u wel tot 16 september 2022 de plicht opnemen om 100 aandelen Boskalis te kopen tegen 28 euro. U betaalt dan 22,66 euro (28 - 5,34) per aandeel, beduidend minder dan de prijs die een belegger nu betaalt op de beurs. Komt de verwachte hausse er niet, dan hoeft u geen aandelen te kopen en verdient u 534 euro.