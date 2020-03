De zilveraandelen zitten al een paar maanden in een soort consolidatiefase. We verwachten dat het de voorbode is van een nieuwe haussebeweging.

Enkele maanden geleden gingen we voluit à la hausse op het aandeel Pan American Silver met een gekochte call en een geschreven put. Het werden twee voltreffers. Vandaag passen we de tactiek opnieuw toe op de meest veilige speler bij de zilvermijnen.Zilver was nog nooit zo goedkoop tegenover goud. Nooit eerder in de geschiedenis was een ounce goud even veel waard als 100 ounces zilver. Anderzijds stijgt de zilverprijs al sinds oktober 2018 vrijwel onafgebroken. Van ongeveer 400 euro per kilogram stoomde de prijs omhoog tot ongeveer 500 euro. Is zilver daarmee duur? Helemaal niet. In april 2011 bedroeg de zilverprijs meer dan 1000 euro per kilogram. Er is dus nog veel marge.De zilveraandelen zitten al een paar maanden in een soort consolidatiefase. We verwachten dat het de voorbode is van een nieuwe haussebeweging. Dat levert mooie kansen voor geschreven puts en gekochte calls met een termijn van drie tot zes maanden.Koop de call Pan American Silver juli 2020 met uitoefenprijs 23,00 dollar @ 1,95 dollarDit contract is ongeveer 10 procent out the money. De aandelenkoers van Pan American Silver moet met 10 procent stijgen eer het contract intrinsieke waarde krijgt. Dat is geen grote koersstijging voor zo'n aandeel. We hebben tijd gekocht tot 17 juli. Het moet ruimschoots voldoende zijn. Zodra de weerstand rond 21 dollar is doorbroken, kan het ongehinderd tot 26 dollar gaan. In dat geval zal onze call tenminste 3 dollar waard zijn. Maar het zal aanzienlijk meer zijn als de haussebeweging zich binnen enkele weken zou inzetten. Dit contract vergt een inzet van 1,95 dollar en dat is ook het grootst mogelijke verlies. Voor wie liever geen begininvestering doet, kan ook een putoptie schrijven zinvol zijn.Schrijf de put Pan American silver juli 2020 met uitoefenprijs 22,00 dollar @ 3,60 dollarDe premie die u binnenhaalt als u dit contract schrijft, is aanzienlijk (360 dollar of 3,6 x 100). We gaan ervan uit dat de aandelenkoers van Pan American stijgt richting 26 dollar. Dan is de premie definitief verworven. Mocht het toch anders uitdraaien - met het coronavirus weten we nooit - en de aandelenkoers zet geen haussebeweging in, dan worden we misschien aangewezen. We kopen dan de aandelen tegen 22 dollar. Maar onze aankoopprijs bedraagt slechts 18,4 dollar (22-3,60). Dat is zo'n 11 procent onder de huidige aandelenkoers.