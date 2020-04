De meeste Europese bankentrackers schaduwen de prestatie van de Stoxx Europe 600 Banks-index. Let op de verschillen.

Die telt op dit moment 44 aandelen van banken met hoofdzetel in Europa.Met een aandeel van 30,8 procent zijn de Britse banken het sterkst vertegenwoordigd door de aanwezigheid van globaal actieve groepen als HSBC, Lloyds en Barclays. Op ruime afstand volgen Spanje en Zwitserland. Opmerkelijk is dat het gewicht van Duitsland door de wanprestatie van de Duitse banken gedaald is naar amper 2,9 procent. KBC is de enige Belgische bank in de index met een gewicht van 2,31 procent, goed voor de vijftiende plaats.Grootste individuele posities Stoxx Europe 600 Banks (16 april):1. HSBC Holdings (18,4%)2. Banco Santander (6,6%)3. UBS Group (6,1%)4. BNP Paribas (6%)5. Lloyds Banking Group (4,9%)Verschillende trackers schaduwen de Stoxx Europe 600 Banks, maar er zijn subtiele verschillen. De grootste op het gebied van activa onder beheer en ook de meest liquide is de iShares Stoxx Europe 600 banks ETF. Die tracker behoort tot de iShares-productfamilie van de uitgever BlackRock Asset Management en noteert op de Deutsche Börse (Xetra) met het tickersymbool EXV1. Het gaat om een fysieke tracker (de onderliggende index wordt effectief gekocht) en de dividenden worden uitgekeerd (distributie). De jaarlijkse beheervergoeding bedraagt 0,46 procent.De Lyxor Stoxx Europe 600 Bank ETF van de uitgever Lyxor Asset Management noteert op Euronext Parijs met het tickersymbool BNK. Het is een synthetische tracker, waarbij de onderliggende index via een swapovereenkomst wordt gerepliceerd. BNK is ook van het kapitalisatietype, wat betekent dat de dividenden niet worden uitgekeerd maar gekapitaliseerd. Een nagenoeg identiek product is de Xtrackers Stoxx Europe 600 Banks Swap ETF van de uitgever DWS Investment (Deutsche Bank). Die tracker noteert op de Duitse Xetra met het tickersymbool DXSF, maar is net als BNK een synthetische ETF die de dividenden kapitaliseert. Zowel bij BNK als bij DXSF bedragen de beheerkosten 0,3 procent. Ondanks de iets hogere vergoeding verkiezen we EXV1, wegens de fysieke replicatie van de index en de uitkering van de dividenden.Wie in de Stoxx Europe 600 Banks wil investeren, kan dat ook doen via hefboomproducten. De afdeling gestructureerde beursproducten van Commerzbank werd overgenomen door Société Générale. Die uitgever heeft momenteel drie turbo's long in het gamma met hefbomen tussen 1,5 en 3,6.